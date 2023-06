Ponte a prueba: conceptos que deberías saber antes de ir a una cata de vinos en Jerez

Para evitar que tus primeras catas o visitas a bodeas no se conviertan en un laberinto de conceptos desconocidos, este pequeño glosario, en el cual evitaremos ahondar en tecnicismos, puede resultar útil. Lo más importante es vivir y disfrutar los estímulos sensoriales del espacio y de los caldos.

Generalmente, suelen introducir la cata con aspectos relacionados con los orígenes de la bodega y la elaboración del vino. En cuanto a la cata en sí, puede dividirse en tres fases: visual, olfativa y gustativa. ¿Listos para empezar?

Fase previa

Pago

Paraje o sitio rural con características que lo diferencian y distinguen de otros de su entorno, conocido con un nombre vinculado de forma tradicional y notoria al cultivo de los viñedos de los que se obtiene vinos con rasgos y cualidades singulares.

Barrica

Tonel utilizado para elaborar y conservar el vino.

Solera

El sistema de solera es uno de los más tradicionales utilizado para la elaboración y crianza de los vinos. Consiste en formar hileras de botas apiladas una encima de otra, formando una especie de pirámide que puede tener hasta tres alturas.

Velo de flor

Capa o película formada por levaduras que se desarrolla espontáneamente en la superficie de los vinos una vez finalizada la fermentación alcohólica.

Fase visual

La vista es la primera toma de contacto que tenemos con el vino antes de olerlo y catarlo. Se valoran aspectos como el color del vino, su textura, brillantez. Ayuda a predecir algunas características del vino como el tipo de uva con el que ha sido elaborado o su edad.

AñadaAño en el que ha tenido lugar la vendimia de la uva con la que se ha elaborado el vino. Esta información aparece en la etiqueta de la botella.

BrillanteReflejos cristalinos que presenta el vino a la vista una buena limpideza.

Capa del vinoGrado de opacidad del vino. Si un vino es opaco, tiene una capa alta, mientras que si tiene un aspecto más translúcido, su capa es baja.

LágrimaMarcas y surcos que deja el vino en el cristal de la copa cuando se agita antes de probar el vino.

RibetesTono del vino más próximo al borde de la copa cuando la inclinamos para apreciar mejor su color.

Fase olfativa

En esta parte se aprecian los distintos aromas que se pueden distinguir en el vino. Para ello habrá que acercar la nariz a la copa -sin agitarla- para identificar los aromas primarios. Tras esto, sí agitaremos la copa con movimientos circulares y volveremos a acercar la nariz a la copa, ya que comenzarán a aparecer los aromas secundarios y terciarios del vino.

AfrutadoVino cuyo aroma evoca recuerdos a frutas.

Aromas primariosProvienen de la propia uva.

Aromas secundariosProvienen del proceso de fermentación alcohólica o maloláctica.

Aromas terciariosProvienen de la fase de envejecimiento del vino.

FloralCuando el aroma del vino tiene toques que recuerdan al olor de las flores.

Fase gustativa

En esta fase se degusta el vino. Lo ideal es dar un pequeño sorbo y mantener el vino en la boca unos segundos para apreciar detenidamente todos los atributos del vino.

AmplioDescribe un vino intenso tanto aromáticamente como gustativamente.

AñejoVino envejecido en barrica o en botella.

AstringenteSe dice del vino cuando, a su paso por boca, deja una sensación de sequedad o rugosidad.

AterciopeladoTérmino que se utiliza para describir un vino suave, sedoso, de tacto agradable al paladar.

BalsámicoSabor de un vino cuando tiene un gusto a maderas perfumadas verdes.

BouquetAromas que se identifican en un vino tras su proceso de crianza. Los vinos jóvenes carecen de bouquet, dado que no han sido sometidos a ningún proceso de envejecimiento.

ComplejoVino que posee multitud de matices, tanto aromáticos como gustativos, al catarlo y que también se caracteriza por presentar una gran amplitud en boca. Normalmente, una mayor crianza permitirá que con el tiempo el vino adquiera más matices.

EquilibradoVino con unas características armonizadas en la que ninguna de ellas sobresale por encima de las otras.

Largura

Vino que tiene una persistencia en boca prolongada en el tiempo.

MaridajeCombinación de vino y comida cuyo objetivo es realzar su sabor.

PicadoDescribe un vino de gusto agrio, avinagrado y en mal estado.

RedondoVino que, en su fase gustativa, se percibe como equilibrado en cuanto a los cuatro sabores básicos: dulce, salado, amargo y ácido.

SedosoVino de textura firme que en boca resulta suave al paladar.

Otros aspectos

En casos concretos, también se analiza los vinos por el cierre y embotellado, el sonido al ser abierto o descorchado, en incluso cuando son servidos en copas. La cultura del vino no tiene límites. Si no lo has hecho ya, empieza a vivir el vino.