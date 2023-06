Una experiencia gastronómica en Trebujena que deja "la boca abierta y el gaznate lleno"

Allá por el año 1850, la madre de su bisabuela le ponía un lazo de seda en la cabeza a su tatarabuela en la cabeza, algo muy significativo y moderno para una señora del pueblo en esa época, en la cual las mujeres iban tapadas casi como las cobijadas de Vejer. “Aquí se estilan los motes y le pusieron María la de la Moña" y pasó de generación en generación, cuenta María Elísabeth Ramírez (1986), trebujenera y gerente del establecimiento Ca´Moña -casa de la Moña-, especializado en la venta o consumo in situ de productos de la provincia. “Fueron mujeres adelantadas a su época, siento que sí tengo la libertad, los recursos, las facilidades que ellas no, y les quise hacer un homenaje porque no tuvieron la libertad que yo siento para desarrollarme, por eso lo llamé así”.

La gerente de Ca´Moña, diplomada en Turismo, licenciada en Publicidad y especializada en Márqueting Digital, vivió seis años en Ibiza. Recuerda que allí ya estaba asentado el consumo de productos ecológicos, de pequeños productores y 'kilómetros cero' en hogares y restaurantes. En Trebujena estaba implicada en las asociaciones Río Limpio-Ecologistas en Acción y Alcaucil 100% Trebujena. A través de esta última promovían el consumo de productos locales y cercanos de Lareverde, miel del rancho cortesano, sal ecológica de San Fernando...

De vuelta a su tierra decidió unir los conceptos que había adquirido en Ibiza y su compromiso con la agroecología, la sostenibilidad y limpieza para dar un impulso al turismo en Trebujena a través de Ca´Moña, situado en el bajo Guadalquivir, donde el sol se refleja en pleno corazón de Doñana.

El negocio está especializado en productos de la provincia de Cádiz, son vendidos y también servidos y consumidos en el establecimiento que presume de terraza. Ramírez destaca de toda la oferta gastronómica los quesos payoyo elaborados en la quesería de Torrecera Montealva; una sal de verduras disecada que potencia los platos gastronómicos; el salazón de del’Aqua; la corvina; una cerveza propia de Ca´Moña elaborada en Chiclana llamada Blanca y Verde; y vinos, tanto blancos como tintos de la provincia, con más de 15 variedades de cada uno. “De sherry también vendemos los vinos de Trebujena”, matiza. Se pueden adquirir a través de la web, así como reservar catas y experiencias que organizan para vivirlas o regalarlas que dejan "la boca abierta y el gaznate lleno", como reza en su site.

Más que negocio

Después de estos años de trabajo, pandemia de por medio, esta emprendedora puede presumir de contar con fieles trebujeneras y trebujeneros que apuestan por el proyecto. Por supuesto, Ca´Moña es parada obligatoria de todos los extranjeros que visitan el pueblo, así como para vecinos y vecinas de Jerez, Sanlúcar, Lebrija y Cádiz, sobre todo.

María Elisabeth Ramírez lo tiene muy claro: Ca´Moña es un proyecto de vida. “Por un lado, damos a conocer los productos de Cádiz, tenemos el bar para consumir los productos de los vecinos y, por otro, un compromiso con la tierra de querer desarrollar su potencial”.