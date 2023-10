Restaurante El Trastero: la casa del “rey del atún”

Parece que la almadraba está a la vuelta de la esquina, por la frescura y el delicioso sabor del atún de almadraba servido en este establecimiento en el centro de la ciudad del jerez. La apuesta no es nueva, ¿y para qué cambiarla? La fórmula convence a propios y extraños pues es muy usual que turistas de países del otro lado del Atlántico incluso, decidan comer en el Restaurante El Trastero de Jerez, ubicado actualmente en calle Porvenir, 20. Tostas, sahimi, mojama, tataki, tartar… una carta nada extensa de platos basados, la mayoría, en el atún. Y otras maravillas para el paladar como la ensaladilla de pulpo templada, enamoran a los comensales.

El local de esta taberna marinera consta de una decena de mesas y está decorado de forma peculiar. Predominan los motivos marineros como redes de pesca o cuadros con nudos marineros. Sillas cuelgan en las paredes de los rincones, delantales, o cuadros cuya temática está relacionada con la captura del atún. Es definido como “un pedazo de la almadraba en Jerez”, como consta en una de las pizarras que adornan las paredes. En ésta también se lee en inglés: “The best tapas bar from sea side in Jerez. ¡Buen Provecho!”. Pone el listón alto y, probablemente, sea uno de los mejores lugares de Jerez donde comer las mejores tapas con auténtico sabor a mar con un punto de personalidad.

El “artista del atún"

El hostelero jerezano Manuel Benítez González es el encargado de llevar el timón de este restaurante, hasta ahora su última aventura culinaria, después de ponerlo todo en el asador del Bodegón Rociero, El Guitarrón y El Gallo Azul. Desde 2018 trabaja en solitario en este negocio. En febrero de 2023 cambió de local, pero no modificó ni una pizca de su esencia: mezcla de tradición y vanguardia en un ambiente familiar.

En uno de los muchos comentarios en el portal TripAdvisor afirman lo siguiente: “Un trato estupendo, la comida espectacular, repito seguro con mi familia. Manolo todo un artista del atún”. Y no es el único en el que ensalzan la labor del hostelero: “Una experiencia gastronómica espectacular!!! Manuel es el rey del atún y en su comida se refleja el cariño y la pasión por su trabajo, súper recomendable”.