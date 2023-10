Yente, el caballo de la Real Escuela Andaluza que pone los vellos de punta en el impactante spot 'Andalusian Crush'

Rompedor, impactante, innovador, espectacular, sorprendente… Son muchísimos los adjetivos que se adjudican a la nueva campaña promocional de Andalucía. Y es que, ciertamente, deja a los espectadores en una especie de trance. Muestra la región como nunca antes con un cariz internacional y cultural pocas veces visto. El anuncio se acerca bastante a un tráiler de cualquier gran producción hollywoodiense.

Tiene por lema 'Andalucía te rompe'. Efectivamente, hace trizas los esquemas de los anuncios promocionales realizados hasta el momento. En este nuevo spot publicitario, la vibrante marcha 'Eternidad' de la banda del Rosario de corneta y tambores gaditana acompaña la narración de una especie de viaje interior del gran Peter Dinklage, actor de Juego de Tronos, en el que a modo de advertencia, el inolvidable hermano menor de los Lannyster recomienda 'no viajar a Andalucía'. "Huye, quédate mejor en Manhattan, búscate un piso en Berlín, aléjate de ellos. No preguntes por Lorca, Paco (de Lucía), Picasso, Lola (Flores)...", y si a pesar de todo optas por venir, "no digas que no te lo advertí, cuidado con el Andalusian Crush".

Entre la figura de la artista jerezana y de otras de renombre destaca el papel de Yente, caballo de laganadería de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre (REAAE), cuyas instalaciones se encuentran en Jerez. En el mes de octubre el equipo rodó al equino, y algunas dependencias que también aparecen en el anuncio como el picadero interior Álvaro Domecq. Ivan Castillejo y Juan Rubio fueron los jinetes encargados de ayudar en su papel a Yante y, sin duda, lo lograron con creces.

La campaña pretende impactar en el tramo de edad de la Generación Z. Para ello, sus creadores han repensado la identidad de Andalucía. El anuncio rompe con los tópicos y enarbola con orgullo el ser andaluces y andaluzas. Se compone en su conjunto de un carácter internacional muy poco convencional, que esperaba impactar. ¿Crees que lo ha conseguido?

Lugares emblemáticos

En las imágenes se ve por ejemplo, el Castillo de San Sebastián y el Balneario de La Palma, y más allá de la ciudad, los creativos han incluido también parejes de Vejer. Además, aunque no aparece en imágenes, la banda de corneta y tambores estuvo grabando en el interior de la Catedral de la capital.