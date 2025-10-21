Abre en Jerez Hikari Sushi, un buffet a la carta con más de 200 platos

Este es uno de los platos que se podrá degustar en el nuevo buffet de sushi de Jerez

Jerez suma un nuevo espacio gastronómico a su variada oferta culinaria con la apertura de Hikari Sushi Jerez, un restaurante buffet a la carta que promete convertirse en referencia para los amantes del sushi, el wok y los sabores orientales. El local, situado en la Avenida de Europa, abrirá sus puertas este martes al mediodía y celebrará su inauguración oficial por la noche, a las 20:00 horas.

Con una superficie de 1.600 metros cuadrados, Hikari Sushi Jerez destaca por su amplitud y comodidad. El establecimiento cuenta con una zona infantil, pensada para que las familias puedan disfrutar de una comida relajada, y una zona VIP destinada a reuniones o celebraciones privadas. "Queremos que sea un espacio amable, grande y acogedor, donde cada cliente encuentre su sitio", explica Joana, responsable del restaurante.

La propuesta gastronómica de Hikari Sushi combina la experiencia del buffet con la atención personalizada de la carta. Los comensales pueden elegir entre más de 200 platos, elaborados al momento y servidos directamente en mesa. La oferta incluye sushi variado, plancha, wok, salteados, sopas y platos calientes, con recetas que abarcan desde clásicos asiáticos hasta creaciones más contemporáneas.

Uno de los aspectos más destacados del nuevo restaurante es su equipo de cocina. El chef principal, Charri, procede de Roma y cuenta con una sólida trayectoria internacional. Junto a él, un grupo de cocineros especializados en wok y cocina asiática garantiza la calidad y el sabor de cada plato.

En cuanto a los precios, Hikari Sushi ofrece diferentes tarifas según el día y el horario. El buffet cuesta 17,90 euros en días laborables al mediodía, mientras que por la noche, fines de semana y festivos el precio asciende a 23,90 euros y 25,90 euros, respectivamente. Los menús infantiles oscilan entre 11,90 y 13,90 euros, dependiendo del horario.

Hikari Sushi cuenta con más de 200 platos en carta / Hikari Sushi

Además de su propuesta culinaria, el restaurante destaca por su compromiso con el empleo local. En esta primera fase, Hikari Sushi Jerez ha contratado a cerca de 30 trabajadores jerezanos y la dirección prevé ampliar la plantilla hasta 50 empleados conforme aumente la actividad.

Con su amplia oferta, su cuidada atención y su ambiente moderno, Hikari Sushi Jerez llega dispuesto a convertirse en un nuevo punto de encuentro para quienes disfrutan de la gastronomía asiática sin renunciar a la comodidad. Una propuesta que une tradición, innovación y cercanía en pleno corazón de la ciudad.