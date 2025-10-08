Alta cocina sin Estrella Michelin en Jerez: los restaurantes de Jerez que brillan por sí solos

En Jerez de la Frontera, la alta cocina no necesita estrellas para brillar. A la sombra de las bodegas y el flamenco, una nueva generación de cocineros está conquistando paladares con propuestas que combinan innovación, raíces y una identidad profundamente jerezana. Desde menús degustación con alma de taberna hasta platos de autor que reinterpretan el recetario andaluz, estos templos del sabor demuestran que la excelencia gastronómica no siempre viene con medalla.

Asidonia Restaurante: elegancia con vistas a la Catedral

En pleno corazón del casco histórico, dentro del Hotel Sidonia, Asidonia es sinónimo de cocina contemporánea, equilibrio y belleza. Bajo la dirección de su equipo de cocina, el restaurante ofrece una experiencia sensorial única, con vistas a la Catedral y una terraza exclusiva que se convierte en uno de los lugares más codiciados del verano jerezano.

Su carta combina técnica y sabor: ensaladilla de gambas con toque picante, tartar de gambas con huevas de tobiko, alcachofa trufada, turrón de foie o el espectacular arroz de foie y boletus con socarrat perfecto. En el postre, la torrija de brioche con nata ahumada y la tarta de queso con payoyo son puro deleite.

El turrón de foie de Asidonia encanta a todos los paladeres / M.G.

La atención, el entorno y la cuidada carta de vinos completan una propuesta que demuestra que en Jerez también se puede disfrutar de alta cocina con mayúsculas, sin etiquetas ni distinciones.

La Carboná: el templo del vino y el sabor

Hablar de La Carboná es hablar del chef Javier Muñoz, conocido como El Chef del Sherry. Desde una antigua bodega reconvertida en restaurante, Muñoz ha hecho de la #CocinaConJerez su sello personal, fusionando innovación y tradición con los vinos del Marco como protagonistas.

Formado en templos como El Celler de Can Roca o The Walnut Tree, Javier ha logrado trasladar la esencia del vino a sus platos con creaciones únicas: ahumados con duelas de botas, pan con levadura de velo de flor o el destilado de tierra albariza. Su cocina respira Jerez en cada bocado.

Sus menús degustación (The Macallan y Lola Carboná) son un viaje sensorial en el que no falta el brioche de langostino, los arroces melosos o el postre de coco brandy. Con una sala acogedora y una chimenea que invita a quedarse, La Carboná representa el alma de la gastronomía jerezana contemporánea.

Este risotto de langostinos de Sanlúcar, espárragos, azafrán y vino fino es uno de los must en La Carboná / M.G.

Arima Gastrobar: el alma vasco-andaluza

En la calle Pedro Alonso, Alejandro Bazán y Mariana Sánchez han levantado un pequeño gran templo gastronómico: Arima Gastrobar, un nombre que en euskera significa "alma". No podía ser más acertado.

Formados en el País Vasco, ambos han traído a Jerez lo mejor de aquella escuela culinaria y lo han fusionado con el producto andaluz. El resultado es una cocina sincera, sin artificios y llena de sabor. Su steak tartar es de los mejores de la provincia, y su torrija, directamente de matrícula de honor.

No faltan propuestas de mar como la ostra y la zamburiña, el tartar de atún con ajoblanco y albahaca, o la corvina crujiente. La carta de vinos y el trato del personal redondean una experiencia que demuestra que la palabra gastrobar puede significar mucho más que un simple bar con buena comida.

Uno de los produtcos del mar que más se vende en Arima es su ostra Fine de Claire Verte de Marennes-Oléron / Arima Restaurante

Restaurante Tuga: tradición con emoción

En la urbanización Jardines de Pozo Albero, el chef Juanmi Contreras ha dado forma a Tuga, un restaurante donde la tradición y la emoción se encuentran en cada plato. Nacido en la Escuela de Hostelería de Jerez, Juanmi se formó entre fogones locales y experiencias en el extranjero antes de abrir su propio espacio en 2021.

Su cocina es un homenaje a los sabores de siempre, reinterpretados con sensibilidad actual. "Un regreso a los pucheros de las abuelas", como él mismo la define. En su menú degustación (55 €), destacan la barriga de corvina, los boquerones asados, el canelón de carrillera, el steak tartar y los fideos de setas.

Los boquerones asados están dentro del menú degustación de Tuga / M.G.

Cada plato es una historia, cada detalle está cuidado, y el servicio, cálido y cercano, convierte la visita en algo más que una comida: una experiencia con alma. De ahí su nombre, Tuga, inspirado en una tortuga tatuada en el brazo del chef y en la palabra portuguesa que simboliza positividad y constancia.

Estos cuatro restaurantes demuestran que la excelencia gastronómica en Jerez no necesita del resplandor de una estrella Michelin para brillar. En sus cocinas, el producto, la técnica y la pasión se conjugan para ofrecer algo más duradero que cualquier galardón: la emoción de comer bien y recordar lo comido.