El dulce que arrasa en La Barca: rellenos elaborado de forma artesanal, "a tope" y por sólo 2,20 euros

Estos días de Cuaresma son la temporada alta del arroz con leche, las torrijas, los roscos y roscos, en lo que a dulces se refiere. Las rutas gastronómicas a los restaurantes, pastelerías y bares que los sirven son típicas en estas fechas. Sin embargo, hay un dulce en la pedanía jerezana de La Barca que arrasa estas últimas semanas y nada tiene que ver con la Semana Santa.

Son dos de las cañas que elaboran en la Panadería Pastelería 'El Perchitero', un negocio que abrió sus puertas hace poco más de un año y que cuenta con obrador propio. Una de ellas es la caña crujiente rellena de kinder y de pistacho. A sus clientes les encanta porque están rellenas "a tope" de sus respectivas cremas. La de pistacho "es un absoluto espectáculo porque es pistacho puro", uno de los sabores más de moda de los útimos años.

Lo mejor de las cañas de El Perchitero es que están elaboradas completamente de manera artesanal, algo que sin duda se aprecia en boca. Y lo mejor es su precio, dado que, esta explosión de sabor cuesta 2,20 euros. Te lo puedes llevar o tomar en el establecimiento con un rico café.

Tarta de galletas Lotus, de la Panadería Pastelería El Perchitero, en La Barca. (Jerez).

Además de la gran variedad de dulces y panes que elaboran a diario y antes del amanecer, realizan tartas con un éxito arrollador como la de mango con tocino de cielo, de galleta Lotus, de higo con pasas y nueces, de piñones y de pistachos. También, las clásicas de siempre como la de chocolate, galletas o san marcos. Todas y cada una de ellas son caseras y se pueden personalizar. Son elaboradas en dos tamaños, la pequeña cuesta 15 euros y la grande 25 euros.

Siempre cuentan con algunas tartas, pero lo ideal es encargarla con una semana de antelación para garantizar que sea del tamaño y el sabor deseado. Para los que prefieran bizcocho, encontrarán uno como el hecho en casa y otras delicias artesanales en Panadería Pastelería El Perchitero.