Actuaciones en directo en los chiringuitos de Rota, Sanlúcar y Chipiona del 21 al 24 de agosto para pasar una tarde de verano con buenas vibras

Los chiringuitos de la costa noroeste de Cádiz continúan con su amplia programación de actuaciones en directo. Vuelve Kiko Rivera y otros Dj´como Samuel Domínguez y Javi Domíngez Jiménez. Montoya, el concursante de realities más viral de los últimos tiempos aterriza en las Tres Piedras de Chipiona. El chiringuito Bhuda Candor de Rota celebra otra Jam Beach Session y grupos ya habituales como Sobretablas, Kondescaro, Tendereke y muchos más amenizarán estos días en los que la ola de calor ya no azota. Así que no hay excusas para vivir con intensidad el verano en los chiringuitos de Sanlúcar, Rota y Chipiona.