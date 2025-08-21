Tucaneando, en la playa de las Tres Piedras. Chipiona.
Actuaciones en directo en los chiringuitos de Rota, Sanlúcar y Chipiona del 21 al 24 de agosto para pasar una tarde de verano con buenas vibras

Música en vivo

Estira al máximo el mes de agosto con música y energía positiva

Soy de Sanlúcar y os doy las gracias por venir en verano: “Vamos a morir de éxito”

Los chiringuitos de la costa noroeste de Cádiz continúan con su amplia programación de actuaciones en directo. Vuelve Kiko Rivera y otros Dj´como Samuel Domínguez y Javi Domíngez Jiménez. Montoya, el concursante de realities más viral de los últimos tiempos aterriza en las Tres Piedras de Chipiona. El chiringuito Bhuda Candor de Rota celebra otra Jam Beach Session y grupos ya habituales como Sobretablas, Kondescaro, Tendereke y muchos más amenizarán estos días en los que la ola de calor ya no azota. Así que no hay excusas para vivir con intensidad el verano en los chiringuitos de Sanlúcar, Rota y Chipiona.

Kiko Rivera, Montoya, Consonikete, en Tucaneando. Chipiona.
Kondescaro, en Tulúm. Chipiona.
Tendereke, en Tulúm. Chipiona.
Peta-Z y los Picapica, en chiringuito Ohana. Chipiona.
Al Pairo, en chiringuito Tulúm. Chipiona.
La Tarara, en Tulúm. Chipiona.
Radio Camaleón, en Chiringuito Ohana. Chipiona.
Pakuki y Calle Arte, en chiringuito La Orilla. Sanlúcar.
The Smoke Incident, Radio Camaleón y EL Trompo, en chiringuito Quinto Centenario. Sanlúcar.
Samuel Domínguez DJ, en Mamba Beach. Rota.
Jam Beach Session, en Bhuda Candor. Rota.
Dj Javi Jiménez, en chiringuito Befree. Rota.
Manuel Muñoz, en Las Dunas Beach. Rota.
Danny Fiddo, en Bhuda Candor. Rota.
Los Hombres de Papel, en chiringuito BeFree. Rota.
Tendereke, en Las Dunas Beach. Rota.
Sobretablas, en Playa Virgen Beach Club. Rota.
Meraki, en Playa Virgen Beach Club. Rota.
Rocío Ferreira, en Playa Virgen Beach Club. Rota.
