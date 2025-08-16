Soy de Sanlúcar y os doy las gracias por venir en verano: “Vamos a morir de éxito”

Los numerosos atractivos de Sanlúcar la han catapultado a la cabeza de los destinos turísticos de la provincia de Cádiz. Aunque esto no es nuevo. Ya en el siglo XIX, en los primeros años de la cultura del veraneo, era uno de lugares vacacionales más destacados de España por la alta burguesía. Esto fue debido, fundamentalmente, a sus saludables baños de mar. Sus playas se encuentran en la amplia desembocadura del río Guadalquivir y, con la fuerte influencia de las mareas atlánticas, goza de unas aguas en las cuales los minerales se hallan en suspensión.

En la actualidad, no sólo se conoce Sanlúcar por el paso de las hermandades que embarcan en Bajo de Guía para llegar al coto de Doñana en la Romería del Rocío. Año tras año aumenta el número de personas que visitan la población sanluqueña atraídos por su rica y variada gastronomía, entre la que destacan la Manzanilla, las tortillas de camarones, las patatas aliñás, los guisos marineros o los langostinos con denominación de origen. Otros vienen por sus playas acogedoras y familiares, o por el gran ambiente de sus locales y chiringuitos, la feria, las fiestas patronales, las Carreras de Caballos… o por todo junto.

Justamente, este fin de semana se enlaza la procesión de la Virgen de la Caridad (el viernes 15 de agosto), con el fin de semana de puente y el comienzo del segundo ciclo de Carreras de Caballos del martes 19 al jueves 21 de agosto (la fecha queda establecida en función de las mareas). Y el pueblo de Sanlúcar está a rebosar. Todo el mundo quiere comer en algún bar o restaurante de la famosa plaza del Cabildo y permanecen de pie hasta que por fin consiguen mesa. Nadie renuncia a la tentación de darse el capricho en la Heladería Toni, o la Cremería, donde se forman colas de medio centenar de personas. “Ayer (14 de agosto) me fui sin comerme el helado, aburrido”, comenta un chico a la pareja que lo acompaña cuando pasa por la conocida Heladería Toni.

Plaza del Cabildo, en Sanlúcar, este viernes 15 de agosto en torno a la media noche. / @MLUISAPARRA

Como consecuencia de todo ello, encontrar aparcamiento por la zona de La Calzada de la Duquesa Isabel se convierte en un sueño. Según avanza el día, llega a ser complicado, incluso, caminar por la plaza del Cabildo y alrededores. En torno a las 22:00 horas, los peatones logran hacerlo circulando en dos filas de una persona, en diferente sentido. Sumado a la ola de calor, desencadena todo tipo de comentarios por parte de visitantes y oriundos: “Ayer pasaba casi igual. Esto así todos los días, entre semana un poco menos de gente”, comenta un sanluqueño. “Vamos a morir de éxito”, asevera una vecina que avanza por el centro a duras penas.