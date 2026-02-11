Ángel Gaitán pide ayuda para 'Mi Familia Molona' y el pueblo de Arcos: "Muchísimas familias lo han perdido todo"

Desde el paso de la borrasca Leonardo, municipios como el de Arcos de la Frontera han cambiado. Poco a poco los vecinos desalojados vuelven a sus hogares y van recuperando la normalidad, pero para recomponer lo mucho roto o sucio de barro, toca ayudar a los daminificados. Una red de solidaridad se ha tejido dentro y fuera del pueblo para paliar la situación de las familias afectadas por las inundaciones o la crecida del río Guadalete. Restaurantes, alojamientos, empresas de todo tipo, hermandades y Ayuntamiento se organizan para proporcionar desde productos de primera necesidad hasta botas o bombas de agua.

Una de las vecinas damnificadas es Silvia González, conocida en redes sociales por su cuenta @mifamiliamolona y quien, además, está al frente de una tienda de ropa física en calle Molino, 67. A esta arcense, empresaria y creadora de contenido con más de 218 mil seguidores en su cuenta de Instagram, se le cayó el alma a los pies cuando entró en su inmueble. Como a otros vecinos, el agua ha causado grandes destrozos en su vivienda. González compartió las tristes imágenes y pidió ayuda a través de las redes sociales a Ángel Gaitán, mecánico y creador de contenido con más de cuatro millones de seguidores en TikTok, otros 2,2 en Instagram, 700.000 suscriptores en YouTube y 170.000 en X.

Tal y como ha reconocido la propia Silvia, no esperaba que lo leyera. Pero sí que lo leyó. Gaitán ha publicado un vídeo en el que muestra las imágenes que Silvia le compartió en las que se le oye decir "mi casa reventada" y pide colaboración a sus seguidores. "Estas imágenes tan duras que estáis viendo me las manda Silvia de @mifamiliamolona en Arcos de la Frontera. Voy a poner abajo una dirección donde tiene un local para que podáis aportar electrodomésticos o cualquier ayuda para estas familias que lo han perdido todo. Este es un pequeño granito de arena. Con estas borrascas muchísimas familias lo han perdido todo", Explica Gaitán a sus seguidores.

Según cuenta el madrileño, Silvia no ha sido la única perjudicada por el temporal que le ha solicitado ayuda. Por el contrario, asegura que ha recibido muchas peticiones más a las que le resulta imposible responder y, por ello, dice, "pido perdón". El creador de contenido reconoce que lo pasó mal con la dana de Valencia y lo sucedido con este temporal le está recordando a la tragedia de valenciana.

También habla de algunos problemas a los que se está enfrentando actualmete y que le impiden poder ayudar como le gustaría, aunque "lo más importante es que todo el que pueda colabore en esa dirección, y ayude a través de Silvia que es una buena persona, por lo que me ha dicho mi equipo que ya ha estado hablando con ella", concluye el madrileño Antonio Gaitán, dejando claro que la solidaridad no tiene fronteras. "Me va a faltar vida para agradecértelo", le comenta Silvia González, vecina de Arcos afectada por el temporal.