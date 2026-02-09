Igor Ramírez García Peralta, aprendiz de cortijero en Arcos, recauda dinero para ayudar a los pueblos de la Sierra de Cádiz

Nació en La Habana, ha vivido en México, Alemania, Nueva York e Ibiza, pero ha sido en Arcos de la Frontera donde Igor Ramírez García-Peralta ha encontrado su lugar en el mundo. Concretamente, en una finca en arcense, La Sierrazuela. Tras adquirirla, Igor es un arcense más, ya que, está dedicado a hacer el cortijo autosuficiente, se ha inscrito en un club deportivo y hasta es miembro de la Hermandad Las Tres Caídas.

Igor, que estudió Interpretación y después Derecho, compagina su trabajo en La Sierrazuela con la dirección de contenido y campañas publicitarias para marcas como Pomellato, Tiffany y Emporio Armani. Además, es autor de dos libros y colabora en algunos medios de comunicación. Ahora, tras la crisis por las inundaciones y la crecida del Guadalete, usa su perfil para dar a conocer una iniciativa que intenta ayudar a paliar la situación de Arcos y otros pueblos afectados. Se trata de un GoFundMe, es la plataforma de crowdfunding líder a nivel mundial, desde homenajes in memoriam y funerales hasta emergencias médicas y fondos para organizaciones sin ánimo de lucro.

"Hay un momento en el que una ciudad se juega el tipo, cuando toca proteger todo lo que el agua ha dejado y reconstruir todo lo que el agua se llevó. Grazalema, Ubrique y Arcos de la Frontera están justamente en ese momento. Ayuntamientos, Junta y vecinos están trabajando sin parar. He creado un GoFindMe para que tu solidaridad se convierta en recursos. Si no puedes donar, comparte, eso también empuja". Con estas palabras acompañadas de un vídeo con imágenes de estos días en los municipios afectados, este arcense de adopción llama a la colaboración.

Poco a poco la situación va volviendo a la normalidad relativa. Un total de 191 grazalemeños han podido entrar en su pueblo para recoger animales, enseres personales y de primera necesidad. En Ubrique, parte de los vecinos desalojados ya pueden regresar a sus casas, tras una noche sin desbordamiento del río Ubrique y en Arcos los vecinos desalojados regresan de forma paulatina a sus casas y se centran en la ayuda a los damnificados.

La provincia entera se está volcando con estos tres municipios especialmente, de formas muy diferentes y una de ellas es la propuesta por Igor Ramírez García-Peralta. El propietario de La Sierrazuela, cuenta con más de 23 mil seguidores en Instagram que, seguro, ayudarán a amplificar su mensaje de ayuda.

La Sierrazuela

Igor combina su faceta de escritor y narrador con su experiencia en el campo. Ha convertido La Sierrazuela en una residencia para escritores y artistas y un retiro entre temporadas para atletas. Desde La Sierrazuela se puede montar a caballo, o coger la bicicleta para ir al pueblo, hacer senderismo, practicar paddle surf en el lago, o bien, hacer vida de cortijo con Igor.

“Como propietario de La Sierrazuela, un cortijo andaluz con 300 años de historia, tengo un profundo vínculo con la tierra, sus olivos centenarios y las tradiciones que marcan la vida diaria aquí. Después de vivir en algunas de las ciudades más frenéticas, decidí mudarme al campo y adoptar un ritmo de vida más pausado y consciente. Mi pasión por la naturaleza, los animales y la cultura andaluza impulsa todo lo que hago, desde trabajar la tierra hasta recuperar variedades de olivo casi perdidas", dice en la web de su finca, Igor Ramírez García-Peralta, quien en estos momentos pide ayuda para sus vecinos afectados por el temporal.