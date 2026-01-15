Antonio Banderas habla del vino de Jerez en El Hormiguero: "La experiencia es muy potente, te lo juro"

Jerez, Capital Española de la Gastronomía 2026, está de moda. Está de moda. Hay que subrayarlo. La ciudad es historia pura, arquitectura, arte y sus vinos son un mágico elixir que mejora con el paso del tiempo. Este tesoro fue uno de los descubiertos recientemente por el actor y productor malagueño Antonio Banderas, durante una visita a finales de 2025 a la ciudad. Y esa experiencia ha dado la vuelta al mundo, gracias a la difusión de fotografías y vídeos compartidas por el actor.

Banderas regresó una vez más a El Hormiguero, el programa más visto de la historia de la Televisión. Fue este pasado miércoles, 14 de enero, para presentar su musical Godspell, adaptación que llaga al Gran Teatro Pavón de Madrid tras su estreno en el Soho Caixabank de Málaga. Durante la entrevista, Banderas, como siempre, respondió con la naturalidad y el encanto que lo caracterizan a todas las cuestiones. Sus duros inicios en el teatro, la exclusiva boda de su hija -fruto de su matrimonio con la actriz estadounidense Melanie Griffith-, la audición que le cambió la vida y la mágica experiencia de beber un vino de Jerez de 1728 en Jerez, entre otras.

Antonio Banderas y Nicole Kimpel, junto a la bota que firmó el actor en Bodegas Tío Pepe.

Pablo Motos, presentador de El Hormiguero, preguntó a Banderas por su reciente visita a Jerez, donde degustó el vino más antiguo que se conserva en sus instalaciones, una bota de 1728, en las bodegas de González Byass. Banderas lo explicó como buen maestro del arte que es: "Imagínate que tú pruebas algo que fue metido en esa barrica casi 30 años antes de que naciera Mozart", comenzó a describir el actor. "La experiencia es muy potente, te lo juro. Tomé un chupito de aquello". Motos quería saber más: "No era líquido del todo", apuntó. "Era casi como la textura de un chocolate fundido. Tenía un sabor salado, pero con un toque a miel y después algo a madera muy potente, lógicamente, después de haber estado ahí mucho tiempo", narró el intérprete malagueño, asegurando que por un momento fue "realmente entrar en el pasado".

Ya en su día, tras la visita, Banderas puso en valor la dedicación que implica obtener esta joya líquida en varias publicaciones de sus redes sociales: “¡Acabo de beber un vino de 1728! Una experiencia única vivida aquí en Jerez, en las Bodegas Tío Pepe. Siento que saboreo parte de la historia de Andalucía, de la historia de España. Qué importante es el valor de las cosas bien hechas, de la paciencia, de la sabiduría, de la elegancia, del orgullo de una tierra que sabe leer la vida y los placeres de vivirla de verdad. Gracias amigos por el trato que nos habéis dispensado”.

Compartió el vídeo de la degustación y varias fotografías. Una de ellas junto al tonel que él mismo dejó firmado: "Quizá la Andalucía soñada se esconde en una flor en la bodega de Tío Pepe", escribó.

Desde Tío Pepe, por su parte, también difundieron la visita del actor y su pareja a la bodega: "Hay visitas que dejan huella. Ayer tuvimos el placer de recibir en LA bodega a Antonio Banderas, malagueño de enorme corazón y talento infinito. Qué orgullo tener una DE NUESTRAS botaS firmada por Antonio, junto a otros grandes nombres del cine, como Steven Spielberg, Carlos Saura, Esther Williams, Mel Ferrer, Omar Sharif, Orson Welles o J. Antonio Bardem

Gracias, Antonio, por tu cercanía, tu talento y por brindar con nosotros".

No cabe duda de que tal acontecimiento ha marcado un antes y un después en la idea del jerez que tenía el propio Antonio Banderas, y muchos de sus seguidores, así como para Bodegas Tío Pepe y para la ciudad jerezana.