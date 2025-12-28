José Manuel Poga, el villano de 'La Casa de Papel', disfrutó del día de Nochebuena en este local de Jerez

Una verdad como un templo: siempre se vuelve a casa por Navidad. Quien quiere y puede reserva estas fechas en su agenda para compartirla con sus allegados, incluso los malos malísimos en la ficción. Este es el caso de César Gandía, jefe de seguridad del Banco de España, en la exitosa serie de televisión 'La casa de papel', a quien se le vió disfrutar en familia la tarde de Nochebuena en un concurrido pub de Jerez.

José Manuel Rivera Poga, nació en Jerez en 1980 donde residió hasta que comenzó a trabajar en la interpretación y terminó afincándose en Sevilla. Celoso de su vida privada, se permite disfrutar con los suyos en su tierra natal, en una fecha importante para la ciudad jerezana. Este pasado 24 de diciembre, se le vio pasear por las calles del centro, cuando éste estaba a rebosar de gente entonando villancicos que lo reconocían y le pedían selfies. Junto a su familia y a algunos amigos se divirtió en uno de los locales más 'trending' de los últimos años en Jerez: Santos Pecados, ubicado en calle Chancillería, a pocos metros de plaza Plateros, en calle Chapinería, establecimiento enfocado en el tardeo y la noche.

“No eras de tardeo hasta que no viniste a Santos Pecados”, reza en el cartel que preside la terraza. Su nombre –'Santos Pecados'–, es toda una declaración de intenciones, diseñado con porche techado al estilo de algunos bares del centro de Sevilla. Este pub presume de poseer la mejor terraza del centro. Decorada con plantas y motivos vegetales en el exterior. Buena música y grupos en directo amenizan el mejor tardeo de Jerez. Tal y como recogió Diario de Jerez a días de su inauguración: "Recupera para la hostelería el local del antiguo 'Pool 8' y que con anterioridad funcionó bajo el nombre comercial de 'Los Palcos', ubicado a escasos metros de '55 Jazz Club', y que llevaba 25 años cerrado".

El 2025 de Poga

José Manuel Poga continúa derrochando talento en el cine con un 2025 colmado de proyectos. Entre otros, en septiembre estrenó' El Cautivo', película de Alejandro Amenábar y la estremecedora serie 'Los sin nombre'. El actor jerezano también participó en '33 días' y el largometraje de drama y acción 'Enemigos', dirigida por David Valero, donde comparte reparto con Christian Checa y Hugo Welzel, explorando temas de acoso, perdón y venganza entre dos adolescentes en Alicante.