Antonio Banderas alucina en una bodega de Jerez al vivir "una experiencia única"

Arranca el mes de diciembre y la semana con muy buenas noticias para la ciudad de Jerez. Tras otro fin de semana consecutivo con el centro a rebosar de personas venidas de diferentes puntos de España, recibe el lunes con una gran noticia.

Uno de los actores más reconocidos de España, el malagueño Antonio Banderas, está en Jerez donde disfruta de uno de sus grandes atractivos: el vino. Lo ha hecho en una de las bodegas más prestigiosas de la ciudad, en Bodegas Tío Pepe. Una prueba más de que Jerez destino turístico está de moda.

Banderas ha compartido en sus redes sociales un momento extraordinario. En un vídeo toma un sorbo de un catavino y afirma que está bebiendo un vino de 1728. Además, pone de manifiesto la dedicación que implica obtener esta joya líquida y así lo expresa en las palabras que acompañan a la publicación:

“¡Acabo de beber un vino de 1728! Una experiencia única vivida aquí en Jerez, en las Bodegas Tío Pepe. Siento que saboreo parte de la historia de Andalucía, de la historia de España. Qué importante es el valor de las cosas bien hechas, de la paciencia, de la sabiduría, de la elegancia, del orgullo de una tierra que sabe leer la vida y los placeres de vivirla de verdad.

Gracias amigos por el trato que nos habéis dispensado”.

La bodega que hace vibrar a Antonio Banderas

En pleno centro histórico de Jerez se encuentra Bodegas Tío Pepe, el espacio que ha conquistado a Antonio Banderas. Se trata de un conjunto monumental de bodegas, un referente de la tradición vinícola del siglo XIX con patios andaluces, calles emparradas y las espectaculares bodegas centenarias donde envejecen los mejores Vinos y Brandies de Jerez, entre ellas la joya de 1728 que Banderas ha ensalzado en su perfil de redes sociales.

El actor malagueño ha paseado entre los toneles las casas, calles, viñas y bodegas que conforman las Bodegas Tío Pepe y ha degustado el fruto de dos siglos de experiencia. Este vídeo pasará a la posteridad, igual que Banderas ha pasado a formar parte de la historia de una bodega que han visitado muchos otros personajes ilustres.