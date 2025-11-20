Así es Aobe, la nueva taberna de Jerez que sorprende: "Increíble este sitio, lo encontramos por casualidad y todo riquísimo"

La ciudad de Jerez cuenta los días que faltan para comenzar a hacer alrde del título de Capital Española de la Gastronomía 2026. Y en esas están el chef Montxo Herrera y la maître y alma del proyecto, Claudia Erdozáin, una pareja de emprendedores que apuesta por deleitar a jerezanos, jerezanas y fooders con la mejor gastronomía tradicional con sello propio.

Hace poco más de un mes, ambos abrieron las puertas de Aobe (Avenida del Ejército, Edificio Cereus), una nueva taberna jerezana que se lanza a cambiar el concepto. En Aobe, “el buen producto, el respeto por el detalle, el servicio cercano y el placer de compartir se convierten en una experiencia única”.

Experiencia Aobe

El nombre de este nuevo negocio hostelero responde al acrónimo de Andalucía, Origen, Barra y Experiencia. Se encuentra en un local moderno y funcional, en tonos grises, donde la gran protagonista, sin duda, es la barra. Cuenta con un aforo para 28 personas en su interior que convierten la experiencia en algo casi íntimo, ideal para ofrecer un trato cercano. La “joya de la corona”, como la denomina Claudia, es la codiciada mesa de la terraza. De seguir creciendo, se sumarán más mesas en el exterior sin mermar la buena atención de la que gozan actualmente sus comensales.

Interior de la taberna Aobe, en Jerez.

En los primeros días de puertas abiertas, los comensales “flipan con el aperitivo”. Aobe ha sustituido las tradicionales aceitunas por una alternativa radicalmente distinta. “Una vez que piden la comida, coloco un vasitos a cada cliente. Con una jarra vierto caldo de puchero caliente de toda la vida, sin grasa. Muestro dos dosificadores, doy a elegir entre fino u oloroso y le añado unas gotas. No se lo esperan”, relata la maître encargada de servir y recomendar los platos que elabora Herrera. Juntos forman el tándem perfecto para que los clientes disfruten y se sientan como en su propia casa.

Una carta que late

La carta de Aobe está pensada con el fin de ser compartida, de ahí su consigna: “Platos que se comparten, experiencia que se disfruta”. No es muy extensa porque, dicen, "prefieren poco bueno, a mucho regulero”.

Para los propietarios del local, la carta late, está viva, en pleno desarrollo, es muy dinámica. No faltan platos clásicos como las gambas al ajillo o la ensaladilla y otros “chulos” como el bikini de sobrasada, chorizo y queso. Está supeditada al mercado, así como a los intereses y al ánimo del chef. “Cada día veo el fondo de nevera, lo que hay en el mercado. Yo me divierto, no está todo sistematizado. Los fuera de carta también tienen una gran aceptación. Claudia realiza las sugerencias y transmite mucha confianza, de modo que se dejan aconsejar”, explica Montxo.

Uno de los platos de Aobe, en Jerez.

Es tiempo de caza, con lo cual elaboran platos de temporada que, quizá, en la zona urbana resulta más difícil encontrar. La perdiz en escabeche, el judión con callos, el arroz con perdiz… “Están hechos con productos muy nuestros y a la gente le gustan. Queremos que se sorprendan porque les recuerde a la comida de su abuela”, matiza el cocinero de Aobe.

En lo referente al vino, la carta está pensada para los jereces, aunque también disponen de las tres ‘R’: rioja, ribera y rueda.

El colofón a esta experiencia gastronómica lo pone un postre: flan de queso con leche de cabras. Durante el tiempo de higos, se acompaña con una compota e higos confitados con vino oloroso. Ahora, en cambio, confita las peras con Pedro Ximénez manteniendo la base del flan.

"¡Increíble este sitio, lo encontramos de casualidad y todo riquísimo! Volveremos 100%", asegura Carmen en una de las reseñas.

Montxo Herrera y Claudia Erdozáin en Aobe, Jerez.

El chef antes de Aobe

La maître, Claudia Erdozáin, vecina de San José del Valle, descubrió su vocación en la hostelería, aunque antes se dedicó al ámbito sanitario. El chef Montxo Herrera, nació en Honduras y lleva media vida residiendo en España. Estudió en la Escuela de Hostelería de Barcelona y desde entonces, hace 17 años, trabaja en el sector, tanto a nivel nacional como internacional. Su primer proyecto fuera de España fue en Seúl (Corea del Sur) para un cocinero español. A su regreso decidió desarrollar otro proyecto hostelero en Irlanda. “Vi que se me daba bien todo el I+D y dejar listos otros negocios. Había ayudado a otros a hacer sus sueños realidad y era hora de empezar el nuestro”. Ese sueño "con sazón propia" se llama Aobe.