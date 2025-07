Hay un bar en Chipiona donde da gusto pecar: “La relación calidad-precio es genial”

“Qué pecao'/ Que duermas otra noche sola es un pecao'/ Sabiendo que yo puedo estar ahí a tu lao'/ Borrándote el pasao'/ No to' son malos, solo era el equivocao'/ Ay, qué pecao'…”. Así suena una de las canciones del momento, de Kapo y Manuel Turizo. Y es que pecar en el más amplio sentido de la palabra, está de moda. Esto, necesariamente no tiene por qué ser negativo.

En Chipiona, hay muchas formas de pecar cuando no disfrutas de todo lo que el pueblo más feliz de España 2025 te ofrece. No disfrutar de sus playas, del atardecer, de su gente puede considerarse casi sacrilegio. Pero también da gusto pecar y te decimos por qué.

Hasta ahora Chipiona presumía de varios de los mejores chiringuitos de la provincia de Cádiz, de famosas ventas y de bares avalados por más de medio siglo con las puertas abiertas. Su género es garantía de éxito. A todo esto, que no es poco, se suma un nuevo local que aporta otra nueva forma de gozar de la comida.

Bar Pcao

Bar Pcao, en Plaza de Abastos de Chipiona. / IG: pcao.chipiona

Pcao es el nuevo establecimiento que acoge la Plaza de Abastos de Chipiona, en pleno corazón de Chipiona. En su carta destacan los productos ibéricos de selección. Allí el pescaíto frito no es menos importante y, cómo no, destaca el “buen rollo, buena comida y mejores momentos”. Las tapas, los montaditos y absolutamente todos los platos son artesanales. Todo regado con cervezas artesanales y vinos seleccionados.

Salsa casera de alioli con gambas, del Bar Pcao, en Chipiona. / IG: pcao.chipiona

La carta cuenta con 16 montaditos calientes de jamón ibérico, cachitos, chicharrones, salchichón, carne mechada, panceta melva o calamares con salsa alioli… Esto hace imposible no pecar. La chacina en tapa, media o raciones y el pescado fresco frito comparten protagonismo con las croquetas, la lasaña con lo anterior y una larga lista de patatas con doce salsas también caseras a elegir. La creadora de contenido sanluqueña Delia Orcha ya ha dado su veredicto: “La relación calidad-precio está genial”.