El bar más famoso y barato de carnes a la brasa de Cádiz está en Sanlúcar

Si bien Sanlúcar de Barrameda es conocida como 'la ciudad gastronómica' por excelencia de la provincia de Cádiz por la calidad de sus productos marinos y guisos tradicionales, también lo es por su particular manzanilla fresquita y sus carnes a la brasa. Y eso lo saben hacer muy bien desde 1997 en conocido Mesón El Rancho. Situado en el extrarradio sanluqueño, en la Avenida de la Marina, se encuentra el famoso 'Rancho' de Sanlúcar, en el que las parrilladas para compartir son su plato estrella.

Este restaurante cuenta con cuatro amplios salones en los que caben más de 1200 personas y además, cuenta con un gran parking accesible para todos los clientes, lo que aporta un plus más para visitarlos puesto que en el municipio el aparcamiento a veces puede ser una 'ruina'. Mesas con manteles de papel, camareros por todos lados y un trato muy familiar. Y es que El Rancho es uno de los negocios más conocidos de la zona, no solo por su comida sino porque sus precios se adaptan a todos los bolsillos y es un lugar muy concurrido cuando se quieren reunir un gran número de personas en una misma comanda.

Y es que como se come en una venta o en un mesón, no se come en ningún lado. En su carta puedes encontrar una parte de cocina local donde están el salpicón de marisco, ensaladilla, pimientos fritos, papas 'aliñás' o alioli, huevas 'aliñás' o sus ricas gambas al ajillo. Para los amantes del pescaíto frito, también tendrán la opción de pedir chocos, cazón, acedías, pijotas, boquerones y gambas. ¡Y sus guisos tradicionales! Cola de toro, caldereta de cordero, venao, carrillada, carne con tomate, cazón con tomate, atún encebollado, albóndigas de choco...

Además de todos los platos en los que puedes encontrar desde flamenquín y croquetas hasta merluza en salsa verde o dorada al carbón, tienen gran cantidad de carnes ibéricas, carnes rojas y sus famosas parrilladas para compartir, de un kilo o de dos con guarnición para elegir. Esta es su carta, échale un vistazo. Son especialistas en carnes a la brasa por lo que si los visitas, es recomendable que te atrevas a probarlas.

Pero no todo queda aquí. En El Rancho de Sanlúcar se ha encargado de formar parte de la capitalidad gastronómica y ha apostado por la innovación dentro de las recetas italianas. Desde hace unos años atrás, este establecimiento sanluqueño cuenta con un horno de leña de olivo en el que elaboran sus propias pizzas con ingredientes de primera calidad, cuya masa está elaborada con masa madre con su propio cultuvo de levaduras y las mejores harinas posibles. El resultado es una masa espectacular y el sabor, ¡inigualable!