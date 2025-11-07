Bares y restaurantes de Rota donde comer con cuchara de rechupete.
Bares y restaurantes de Rota donde comer con cuchara de rechupete.

Bares y restaurantes de Rota donde comer con cuchara de rechupete

Aquí tienes un listado para que te des el gusto en todos

Un obrador de Rota sortea esta fabulosa cesta de Navidad valorada en 16.000 euros: incluye un viaje a Disneyland París y una moto

07 de noviembre 2025 - 05:50

Con el otoño regresan las ganas de comer caliente y con cuchara. En la villa de Rota lo saben bien, es por eso que celebran a Ruta Gastronómica ‘Platos de cuchara’ que cumple este año su sexta edición. De ahí, se deduce la buena cocina roteña y el éxito de sus potajes, guisos y cocidos. Si eres de los que no se resiste a un buen cuchareo, aquí tienes una lista con trece establecimientos de Rota donde comer de rechupete.

Tapaboca Bar Gourmet (Rota).
1/13 Tapaboca Bar Gourmet (Rota).
La Gaditana Casa de Comidas (Rota).
2/13 La Gaditana Casa de Comidas (Rota).
La Pérgola (Rota).
3/13 Restaurante La Pérgola (Rota).
Restaurante Makanai (Rota).
4/13 Restaurante Makanai (Rota).
La Silla Azul (Rota).
5/13 La Silla Azul (Rota).
Molamola Ocean Side (Rota).
6/13 Molamola Ocean Side (Rota).
Mesón Alicantino (Rota).
7/13 Mesón Alicantino (Rota).
Cafetería San Antonio.
8/13 Cafetería San Antonio (Rota).
Marimanta Beach.
9/13 Marimanta Beach (Rota).
Cervecería Mi Capitán.
10/13 Cervecería Mi Capitán (Rota).
Bar Rubio Corona.
11/13 Bar Rubio Corona (Rota).
La Moderna Cervecería.
12/13 La Moderna Cervecería (Rota).
1.Bar La Merced (Rota). Potaje mixto de la Abuela Antonia Tejer (sin gluten).
13/13 Bar La Merced (Rota).

También te puede interesar

Lo último

stats