Bares y restaurantes de Rota donde comer con cuchara de rechupete.

Con el otoño regresan las ganas de comer caliente y con cuchara. En la villa de Rota lo saben bien, es por eso que celebran a Ruta Gastronómica ‘Platos de cuchara’ que cumple este año su sexta edición. De ahí, se deduce la buena cocina roteña y el éxito de sus potajes, guisos y cocidos. Si eres de los que no se resiste a un buen cuchareo, aquí tienes una lista con trece establecimientos de Rota donde comer de rechupete.