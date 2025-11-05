Un obrador de Rota sortea esta fabulosa cesta de Navidad valorada en 16.000 euros: incluye un viaje a Disneyland París y una moto

Antonio Pareja, de La Cocina de Gárgamel, posa con algunos regalos de la cesta de Navidad del Obrador San Antonio d eRota.

Antonio Pareja, natural de Cádiz, pone la cara y el talento en La Cocina de Gargamel. Este agitador gastronómico, como él se define, se ha convertido en el altavoz de una enorme cesta de Navidad con productos de Rota, cuyo valor asciende a más de 16.000 euros. El obrador San Antonio de Rota se puso en contacto con el crítico para “agitar” el sorteo, así como para dar a conocer sus productos. “Este obrador tiene una trayectoria de 75 años. Con esta iniciativa quieren celebrarlo y poner en valor sus variedades de pan moviéndola por toda la provincia”.

Quienes deseen tentar a la suerte, pueden adquirir sus boletos por 5 euros hasta el 17 de diciembre 2025. El sorteo se realizará el 18 de diciembre.

Regalos de la cesta de Navidad

Los regalos y productos de la cesta son muchos. Algunos de los más llamativos son:

Un viaje a Disneyland París

Un viaje a New York

Una moto

Dos bicicletas

Un patinete

Una televisión

Una PlayStation

Exquisitos productos de El Bucarito

Productos de panadería pastelería de San Antonio

Las papeletas se pueden adquirir en las siguientes direcciones, donde también podrás disfrutar de sus exquisitos productos y desayunos “de gran categoría”:

Cafetería y Obrador San Antonio - Avenida de la Libertad - Nave 1 - ROTA (Cádiz)

Quesería El Bucarito - A-491 km 12,5 - ROTA (Cádiz) Quesos El Bucarito.

En todas las cafeterías San Antonio: Avenida Europa, 38, calle Alcalde García Sánchez, 7 - ROTA (Cádiz) y en Costa Ballena, en calle Peña del Águila, 6 y Avenida Pez Espada, 9.

El obrador San Antonio: pan, dulces y más...

Panes del Obrador de San Antonio, en Rota.

Cuenta con ganadería propia: vacas retintas, cabras, cerdos. Además, cultivan maíz y trigo, de modo que, “muchísimos de los productos de gran calidad que se degustan en sus establecimientos son de ellos, kilómetro cero. Tienen quesos y más de 30 variedades de pan que se pueden adquirir, al margen del desayuno”, explica el responsable de La Cocina de Gargamel, Antonio Pareja.

La Cocina de Gargamel

“Hace unos años subí a las redes sociales unas recetas. A raíz de eso me llamaron algunos medios de comunicación y empecé a sumar seguidores. Luego, salió la oportunidad de Madrid Gourmet, algunas marcas se interesaron y he creado una comunidad fiel a mi estilo desenfadado de contar las cosas”, explica Antonio Pareja, un enamorado de la cocina de cuchara que habla en La Cocina de Gárgamel sobre los productos de la provincia, de la tradición, del aceite, de los guisos marineros... "No soy influencer, soy agitador gastronómico", insiste.