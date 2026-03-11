Bebés reborn, grabados láser, crochet y otras artesanías compartirán protagonismo con la pizza este fin de semana en Rota

Imagen de archivo de la Muestra de Artesanas en el Castillo de Luna en 2025.

Estos días de marzo, la villa de Rota ultima los detalles de varios eventos. Uno de ellos es la Muestra de Artesanas Roteñas que se desarrollará del 12 al 15 de marzo en el bulevar Bahía de Cádiz, una amplia zona peatonal en la que compartirá ubicación y fechas con el Festival de la Pizza de Rota. Con esta muestra, Igualdad colaborará con la Asociación de Artesanas de Rota 'Al-Arte' para contribuir a dar visibilizar al trabajo y los productos que realiza este colectivo de mujeres de nuestra localidad.

La Muestra de Artesanas que abrirá el jueves por la tarde, contará con un amplio horario ininterrumpido de viernes a sábado desde las 12:00 a las 23:00 horas al menos y el domingo desde las 12:00 horas hasta la tarde.

Un total de nueve mujeres artesanas expondrán y pondrán a la venta una gran variedad de productos hechos a mano que incluye desde artículos artesanales de macramé, a bolillos, grabado laser, estampado de camisetas, bisuterías, crochet, decoración infantil en madera o bebés Reborn.

Así, en este 2026 las participantes serán:

Encajes Karina

La Pera Limonera

Oceánica Resina

Artisana Resina

Creaciones Antón

Chiamigurumi

Yolanda Real

Bisutería Marisol

Auxi MB

Además de las artesanas, la muestra incluirá este año y como novedad la participación de la mano de la Delegación de Comercio, de varios establecimientos y firmas de la localidad como son XK Modas, Paula Herranz, KOA y Zouth Life, que se sumarán a esta iniciativa con un horario propio.

Desde el Ayuntamiento de Rota esperan que esta nueva edición de la muestra sea todo un en cuanto a la afluencia de público y que contribuya a promocionar el trabajo artesanal que realizan las participantes.

Festival de la Pizza de Rota

La muestra artesanal coincidirá en el tiempo y el espacio con el VII Festival de la Pizza de Rota. El hostelero Chicho Santamaría será el padrino de la edición 2026. En esta edición participarán seis pizzerías con experiencia en anteriores convocatorias: Domino's Pizza - Rota, Sestogusto, Pulcinella (antigua La Palma), Pizzería Villa de Rota, Pizzería Gallego y Slice of New York, junto a las heladerías La Fábrica de Oli y Margarita La Fresca. Su programación contempla entre otras iniciativas, catas maridaje, talleres para elaborar una pizza y no faltará buena música.