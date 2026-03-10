Senderos de Rota ideales para descubrir esta temporada: pasarelas entre algodonales e impresionantes vistas al mar

Comienza una época ideal para disfrutar de buenas jornadas al aire libre y en contacto con la naturaleza. Recorrer senderos a pie resulta una opción de ocio perfecta para hacer en familia o con amigos, en la que se pueden descubrir maravillosos lugares de los que guardar un grato recuerdo.

Un acierto seguro son los itinerarios de Rota distinguidos con dos galardones Sendero Azul 2026, otorgados por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC): el Camino Natural Vía Verde Rota y la Red de Senderos y Pasarelas Litorales de Rota. Con estos dos nuevos galardones, el Ayuntamiento de Rota reafirma su apuesta por un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad, la calidad ambiental y la promoción de un turismo activo y respetuoso con el entorno, que conecta naturaleza, cultura, salud y disfrute responsable.

Con la consecución un año más de estos reconocimientos, Rota logra dos de los ocho galardones de Senderos Azules concedidos en la provincia de Cádiz en esta edición, reforzando su posicionamiento como destino comprometido con la sostenibilidad, la conservación del entorno y la puesta en valor de su patrimonio natural y paisajístico.

Red de Senderos y Pasarelas Litorales de Rota

Se trata de un recorrido de 6,46 km, de dificultad baja que se extiende a lo largo del litoral de Rota. El sendero, que se realiza sobre pasarelas de madera, atraviesa el pinar de Rota y conecta con accesos a las playas y miradores, desde los cuales disfrutar de maravillosas vistas panorámicas. El inicio se encuentra en la calle Santiago Guillén Moreno junto al Paseo Marítimo de La Costilla, en el núcleo urbano de Rota.

Durante el trayecto existen algunas zonas de interés que merecen un alto en el camino. Una de ellas se encuentra al inicio del sendero y se corresponde con el Parque Atlántico. Posteriormente, se encuentra un centro de visitantes donde se puede apreciar el valor cultural existente en la zona. En él, aparece información sobre los corrales de pesca, una forma de pesca tradicional asociada a una forma de vida que ha marcado de identidad a esta zona de la costa. La tercera parada de interés corresponde al Jardín Botánico Celestino Mutis, donde se pueden encontrar especies autóctonas del municipio.

Durante el trayecto, los senderistas pueden admirar la flora y fauna local, así como de las impresionantes vistas al mar. Este sendero es ideal para familias, parejas, grupos de amigos y viajeros solitarios que buscan una experiencia de senderismo tranquila y relajante en la hermosa costa noroeste de Cádiz que puede culminarse con un chapuzón en el Atlántico.

Camino Natural Vía Verde Rota

Este sendero de dificultad baja se recorre casi 7,5 km, en una hora y media de duración. El primer tramo del camino transcurre entre huertas y campos dedicados al cultivo, separados del sendero por retamas, hinojos, carrizos y bosquetes de eucaliptos, donde se pueden observar animales, como gorriones, cogujadas y gaviotas que se acercan desde el mar. También existe una laguna llamada del Juncal o de la Pedrera, de carácter artificial que alberga flora y fauna de interés. Durante el recorrido se puede observar un enorme silo abandonado en el que anidan algunas aves. El camino continúa hasta avistar 'Costa Ballena', un complejo turístico desde donde es posible ir hacia Sanlúcar por un carril bici.

A lo largo del recorrido existen tres pasarelas que permiten cruzar, sin ningún peligro, dos carreteras y un arroyo: primero la A-491 y después la variante A-2077. Asimismo, se pueden encontrar diversos cruces con caminos, siendo uno de ellos el acceso a la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Rota. El Camino Natural Vía Verde de Rota termina en el cruce con un camino rural que parte del km 4,05 de la A-491, aunque es posible continuar la ruta por la Costa de la Luz gracias al Camino Natural Vía Verde Entre Ríos, que parte de este mismo punto y del que formamos parte.

Senderos comprometidos

Las disitinciones Sendero Azul ponen de relive el compromiso de ayuntamientos con la educación ambiental, la mejora continua y el fomento de un uso público responsable, y reconocen a la Vía Verde de Rota y la Red de Pasarelas del Litorales, como espacios que cumplen exigentes criterios de calidad estructurados en cuatro grandes categorías: características del trazado; información, señalización e infraestructuras; conservación y gestión del patrimonio natural y cultural; y uso público y disfrute.

Las candidaturas han sido evaluadas por un jurado multidisciplinar integrado por investigadores, profesorado universitario y profesionales especialistas en medio ambiente, salud, turismo, accesibilidad y actividad física, que ha destacado el esfuerzo continuado de las administraciones por mejorar la calidad de los itinerarios presentados.

La integración en la red Sendero Azul implica un compromiso permanente de mejora, asesoramiento y seguimiento técnico a lo largo del año, así como el impulso de actividades de educación ambiental, interpretación del patrimonio, conservación y voluntariado, dirigidas tanto a la ciudadanía como a los visitantes.