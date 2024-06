Este bello pueblo de Cádiz desafía en verano a las nuevas tecnologías con esta iniciativa revolucionaria

La provincia de Cádiz posee tantos escenarios diferentes como coordenadas geográficas. En ellos disfrutas a lo grande en plena montaña o, a pocos kilómetros, de su idílico litoral con arena rubia y algo de levante. Hasta este último tiene su encanto. Rica y plural, incluso, a la hora de ofrecer experiencias. Te puedes perder en una gran bodega y finalizar la visita degustando un delicioso vino de la tierra: tintilla de rota, moscatel, palo cortao, fino… Hasta el vino es diverso. Disfrutar del verano en una población costera como Chipiona, Rota o Sanlúcar, contemplar la puesta de sol reflejada en el Atlántico, divertirte con tu deporte acuático preferido o darlo absolutamente todo en uno de los increíbles chiringuitos que salpican el litoral.

Las posibilidades son tantas como imagines. Esta tierra te lo ofrece. A veces te ‘traslada’ al pasado, a tu infancia, a aquellos veranos en el pueblo con noches calurosas que se aliviaban en las puertas de las casa donde el aire daba tregua. Esta costumbre aún se mantiene en algunos rincones de la provincia, como en el pequeño pueblo de Algar, de unos 1.000 habitantes.

Qué tiene Algar

Vecinos de Algar al Fresco en 2023. / Ramón Aguilar

En esta población de cuento no tiene playa, pero sí mucho que ver como el Tajo del Águila, los restos del acueducto romano Tempul-Cádiz del siglo I a.C., su plaza de toros o el asombroso Castillo Pedro Lobato. Y, sobre todo, destaca en los últimos años por las 'Charlas al fresco’. Muchos vecinos y vecinas del municipio salen a las calles con su silla y charlan, 'face to face' (cara a cara). Los medio provinciales, regionales, e incluso, nacionales, se han hecho eco de esta práctica puesta en marcha, precisamente, para que no se pierda esta costumbre. Algo realmente llamativo y revolucionario en la segunda década del siglo XXI, cuando impera la comunicación a través del móvil y los niños y niñas juegan menos en las calles.

Lejos de la pura anécdota, las ‘Charlas al fresco’ se han convertido en algo muy serio, dado que, el Ayuntamiento de este municipio fundado hace 250 años, quiere que sea declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El pasado 19 de junio el pleno de Diputación aprobó su adhesión a las solicitudes para incluirlas, junto a las carreras de caballos de Sanlúcar, en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. Sea como fuere, la iniciativa se ha convertido en un auténtico escaparate de este maravilloso pueblo blanco y en un gran aliciente turístico que atrae a turistas y curiosos.