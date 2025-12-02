Bocatería Xerez resucita con bocatas gourmet en un establecimiento único en Jerez

La Capital Española de la Gastronomía 2026 celebra la vuelta de Bocatería Xerez. Después de un largo camino de esfuerzo, aprendizaje y lucha, Bocatería Xerez vuelve a abrir sus puertas para la ciudad y contribuirá a la oferta hostelera de la ciudad con un nuevo concepto de negocio que hasta ahora no existía en Jerez. El emblemático establecimiento, situado en avenida Alcalde Jesús Mantaras, justo en la rotonda del Estadio Municipal de Chapín, inicia así una nueva y emocionante etapa marcada por la renovación total de su concepto gastronómico y de su imagen.

Sus jóvenes propietarios, Javi y Mercedes, han decidido darle una segunda oportunidad al proyecto que tanto significa para ellos. Tras meses de trabajo, reinvención y valentía, presentan una bocatería completamente transformada, con una carta actualizada, una imagen fresca y una filosofía que apuesta por la calidad, la cercanía y el disfrute de las pequeñas cosas. En esta segunda vida del Bocatería Xerez se lanzan a la elaboración de bocatas gourmet, que nada recuerda a lo propio de los locales de comida rápida. A partir de ahora, merecerá mucho la pena sentarte en una de sus acogedoras sillas, al igual que en cualquier restaurante, y disfrutar de estos bocatas en un local cuya decoración es exclusiva, completamente alejada de la anterior, con un diseño pionero.

Bocatería Xerez, en la zona de Chapín, Jerez. / Bocatería Xerez

"Los bocadillos se preparan con solomillo, presa, pollo de corral, con productos de gran calidad que querrás degustar en su restaurante, con pan recién horneado y una presentación cuidada", explica Javi a Diario de Jerez. Tanto él como Mercedes aseguran que “este negocio es parte de nuestra vida. Habíamos pasado momentos difíciles, pero nunca dejamos de sentir que Bocatería Xerez merecía volver a respirar”. La reabren con más ilusión que nunca y con la esperanza de que sus clientes vuelvan a sentirla como su casa.

La inauguración oficial tendrá lugar el viernes 5 de diciembre a las 20:00 horas. Será un evento abierto al público en el que vecinos, amigos y amantes de la buena gastronomía podrán descubrir el nuevo espíritu que envuelve al local. A partir de ahora, ofrecerá almuerzo y cena. "Bocatería Xerez renace con el corazón de siempre, pero con la fuerza de quien decide volver a empezar", enfatizan.