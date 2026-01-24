Bodegas Lustau, nominada a Mejor Bodega de España por la revista Viajes de National Geographic

Jerez, Capital Española de la Gastronomía 2026, vuelve a estar de enhorabuena. En la ciudad jerezana no paran de abrir negocios cuya actividad principal se halla relacionada con la gastronomía y no sólo eso. Además, cosechar gran prestigio, aparecen habitualmente en rankings, nominaciones a premios. En estos días, se celebra la nominación de Bodegas Lustau a los Premios de los Lectores Viajes National Geographic 2026.

"Tenemos una noticia que nos hace especial ilusión compartir con vosotros: Bodegas Lustau ha sido nominada a Mejor Bodega de España por la revista Viajes de National Geographic, siendo además la única bodega del Marco de Jerez seleccionada en esta categoría dentro de los Premios de los Lectores Viajes National Geographic 2026. Este reconocimiento es fruto del trabajo, la dedicación y el compromiso de todo el equipo Lustau, y ahora tenemos la oportunidad de dar un paso más… con vuestra ayuda". Con estas palabras, la bodega lo ponía en conocimiento de sus seguidores y feligreses, junto con el enlace para votar. Por supuesto, anima a compartirlo con familiares, amigos y conocidos y, de esta manera, recibir el apoyo más aplio posible para ampliar sus posibilidades de ganar el premio.

Los resultados finales de las votaciones se darán a conocer el próximo 21 de abril en el número de mayo de la revista así como en la página web.

Desde Lustau expresan su agradecimiento a quienes contribuyen con su voto a "llevar el nombre nuestra bodega a lo más alto".

Por su parte, la revista de viajes de National Geographic incentiva la participación en el sorteo de diez neceseres Satrvibe de American Tourister entre todas las personas que participen en las votaciones. Para ello, tras votar en todas las categorías, es necesario cumplimentar el formulario que aparecerá en la última página.

Finalistas a Mejor Bodega 2026

Lustau es la única bodega del Marco de Jerez seleccionada y compite con otras seis de diferentes puntos de la geografía española. Estas son todas las nominadas y los atributos que las hacen merecedoras de ser candidatas, según la revista especializada en viajes:

Lustau: Con más de 120 años de historia, esta bodega andaluza elabora vinos de Jerez que envejecen en recintos que recuerdan a una catedral. Enate: Con 450 hectáreas en Salas Bajas (Huesca), esta bodega cuenta con una galería de arte y sus etiquetas han sido ilustradas por artistas. Faustino: En Oyón, Rioja Alavesa, esta bodega fundada hace 160 años es un referente mundial en vinos Gran Reserva de Rioja. Gramona: Desde 1881, esta bodega del Penedès (Cataluña) es reconocida por sus cavas, elaborados con pautas artesanales y viticultura sostenible. Montecillo: Una de las pioneras de la DOCa Rioja, hace 155 años que esta bodega de Fuenmayor produce vinos de tempranillo y garnacha. Bodegas Riojanas: En sus 200 hectáreas de La Rioja Alta, combinan tradiciones centenarias con técnicas modernas. Ysios: Su moderna sede diseñada por Santiago Calatrava resalta entre los viñedos de Rioja Alavesa, donde se producen vinos de alta calidad.

Premios de los Lectores

Por cuarto año consecutivo, Viajes National Geographic lanza los Premios de los Lectores para resolver cuáles son los mejores destinos, hoteles, proyectos turísticos, bodegas y coches de España y del mundo. Los nominados a estos premios, en su edición de 2026, comparten valores como la innovación, la sostenibilidad a todos los niveles o la apuesta por lo genuino.