'Maza Pan', la nueva apertura en el centro de Jerez: cafetería y brunch muy cerca de la estación de tren

Elena, natural de Asturias, y su marido Pedro, de Jerez, se conocieron trabajando en la hostelería, en Canarias. Después de años en los formaron una familia, cambiaron de empleo y de lugar de residencia en varias ocasiones, se asentaron en la ciudad jerezana donde han abierto un negocio propio. "Nos hemos quitado la espinita", dice la asturiana y administradora de Maza Pan, la nueva cafetería brunch, ubicada en el centro de Jerez, muy cerca de la Estación de Ferrrocarriles de Jerez.

La idea de abrir un establecimiento hostelero propio siempre había rondado sus cabezas. Cuando supieron que este local estaba disponible, fue la señal, vieron la oportunidad de lanzarse a la aventura de hacer lo que siempre habían anhelado. Son conscientes de que la hostelería es muy sacrificada. "Hay que estar encima", dice Elena, y ahora que las tres hijas de ambos son mayores y pueden trabajar en el proyecto de la familia, era el momento ideal. En su origen, pensaron en llamarlo Masa de Pan, explica, pero finalmente se decantaron por Maza Pan, haciendo un guiño al habla jerezana.

Interior de la cafetería brunch Maza Pan, en Jerez. / @MLUISAPARRA

El pasado miércoles, 21 de enero, Maza Pan abrió sus puertas en calle Diego Fernández Herrera. En estos primeros días abiertos al público, han tenido una buena acogida, a pesar de que el mal tiempo y la lluvia apenas han dado tregua. Sin duda, no pasará desapercibido para los vecinos, viajeros de tren y demás viandantes, pues llaman la atención las grandes cristaleras del amplio y moderno local, que cuenta con una decoración inspirada en lo natural, todo idea de Elena.

Interior de Maza Pan, en Jerez. / @MLUISAPARRA

Maza Pan se convierte en parada imprescindible en Jerez desde el desayuno a la merienda. Sirven desayunos con molletes, rebanadas clásicos o más elaborados, con cafés variados; también bollería, tortitas y gofres. A partir de las 12:00 horas, los clientes tienen disponibles los brunches, cada vez más de moda en la ciudad de Jerez, Capital Española de la Gastronomía 2026. Estos pueden ser 'Calentitos', compuestos de medias raciones bien servidas "que te dan para comer", o bien para picar con la cerveza.

Uno de los rincones de Maza Pan, la nueva cafetería brunch de Jerez. / @MLUISAPARRA

La carta también incluye montaditos, bocadillos, sandwiches y ensaladas. A partir de las 16:00 horas es el turno de la deliciosas meriendas como las tortitas. Elena destaca las rebanadas con huevos benedit, salsa holandesa, crema de aguacate, salmón y su presentación. La cocinera, Sofía, es una profesional con una amplia trayectoria en la hostelería jerezana. "Tenemos mucha suerte de contar con ella", presume la pareja. De la barra y las mesas se encarga un gran equipo formado, entre otras, por las tres hijas del matrimonio ideólogo de Maza Pan.

Horario de Maza Pan

Abierto de lunes a sábado de 08:00 a 20:00 horas.