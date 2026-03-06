Fátima Canca, 40 años como artesana de la moda flamenca: "Cada vez que hago algo entrego todo mi tiempo y pasión"

En Jerez existe una forma diferente de hacer las cosas: artesanal, a fuego lento y con resultados únicos. Así es como trabaja Fátima Canca, una artesana con mayúsculas de la moda flamenca, una revolucionaria en un mundo en el se premia el 'tener las cosas para ayer', fiel a su estilo que mantiene desde que comenzó en este mundo que le apasiona hace más de 40 años. Una parte de su trayectoria la desarrolló en calle Francos, el extinto Zoco de Artesanía. Desde los últimos quince años, la encuentras en calle Tornería, 6. "Nunca saliendo de un barrio tan flamenco como Santiago", subraya a Diario de Jerez.

La jerezana realiza trabajos de confección de vestuarios flamencos a medida para bailaores, bailaoras y enamorados del flamenco. Además, es distribuidora autorizada en Andalucía de cuatro artesanos del calzado para vender sus zapatos, todos ellos hechos en España y apoya a creadores artesanales de accesorios como abanicos, pendientes, flores, hombreras y complementos, "siempre artesanales", incide.

En la actualidad, proliferan las tiendas que visten a gitanas para la feria, algo que no tienen nada que ver con el trabajo de Fátima Canca quien realiza los vestuarios para bailaoras o artistas. "Nos especializamos en vestir a bailaores, cantaores y artistas del flamenco en general, tanto para sus ensayos como para sus puestas en escena", presume. Los trabajos que realiza son auténticas joyas. A cada pieza le dedica varios días o, incluso, semanas, dependiendo de la complejidad y el nivel de detalle del pedido. "Llevamos a gala que nunca hemos repetido ningún traje a ningún artista porque, al igual que ellos, son unicos, único es su arte y único es su sentir y su manera de vestir. Cada vez que hago algo entrego todo mi tiempo y pasión en que quede perfecto y cumpla las expectativas de la persona que ha confiado en mi", matiza esta artesana de la moda flamenca.

En su trinchera revolucionaria con la que hace frente a la producción en serie y despersonalizada, Canca trabaja con Lola, sí, Lola Flores, la artista jerezana más internacional, nacida en el barrio de San Miguel. La silueta de cartón de La Faraona en blanco y negro vestida de faralaes la acompaña en todas sus aventuras de confección, coprotagonizando muchas de sus publicaciones en redes sociales. "La amistad con Lola fue una casualidad", explica la modista, "se hizo una campaña de Lola por los balcones en la época de Pedro Pacheco y, desde entonces, nos quedamos juntas y nos hicimos amigas inseparables, toda mi carrera he estado con ella en mis buenos y malos momentos".

Desafíos actuales

Uno de esos momentos, fue a causa de la pandemia, cuando el mundo se paró. Ahora los desafíos son otros. "Cada día es más difícil crear moda lenta y artesanal. El mundo chino ya ha calado dentro del flamenco, "muchas personas prefieren lo barato antes de la calidad y calidez de lo artesanal". Por ello, Canca teme la pérdida paulatina de lo hecho a mano y a fuego lento. "¿Y qué pasaría si se pierde la artesanía? Pues que vestiríamos todos iguales, sin esencia, sin personalidad".

Reconoce que jamás pensó que su trabajo se vería alterado por problemas globales como la guerra de Rusia con Ucrania. Sin embargo, sus envíos internacionales al país ruso sufrieron retrasos e, incluso, cancelaciones. "Y ahora nos pasa con la Guerra de Israel, Estados Unidos e Irán que impiden que nos visiten nuestras clientas de Israel", resalta esta revolucionaria artesana de la moda flamenca con hambre de superación.