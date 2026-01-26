Los británicos eligen este pueblo de Cádiz como el mejor lugar del mundo para vivir: una joya andaluza "considerada un secreto bien guardado"

A la prensa especializada le pilló la noticia con el pie cambiado, sorprendidos de que otros destinos habituales del turismo residencial europeo como Sitges o Altea, hayan sido los seleccionados. Chipiona, ubicado en la Costa de la Luz gaditana, se erigió como el Mejor Pueblo del Mundo para Vivir, según los británicos. La revista especializada Viajar, por ejemplo, define a este municipio como "joya andaluza que, hasta hace poco, era considerada un secreto bien guardado".

Por supuesto, a vecinos y lugareños de Chipiona no dudan de que el título es más que merecido. De ello pueden dar buena cuenta los sevillanos y sevillanas quienes, desde hace años, lo consideran su segundo hogar, ya que, muchos de ellos poseen su segunda residencia allí, han conocido a su media naranja en tierras chipioneras y se bañan en las aguas curativas del Atlántico que llegan a su costa.

El de Chipiona es el faro más alto de España, la tierra natal de la artista Rocío Jurado, fallecida en 2006, y lugar de pregrinación para sus seguidores. En los últimos años, ha aumentado de forma exponencial el éxito de sus playas y chiringuitos en los meses estivales, pero el encanto de este pueblo se extiende el resto del año, gracias a la calidad de vida que desean mantener al margen del turismo de masas. Sólo esto garantiza que Chipiona continúe siendo un paraíso en la costa noroeste de Cádiz.

Por qué es el mejor pueblo para vivir del mundo

El precio del metro cuadrado en Chipiona roza los 1.900 euros/m², según los últimos informes inmobiliarios de 2025, mucho más asequible que otros destinos para los jubilados británicos. Por otro lado, chipiona goza de una gastronomía con productos locales de enorme calidad. Y, quizá, uno de los factores determinantes y diferenciadores de Chipiona sea su gente, acogedora hasta decir basta, una comunidad inclusiva sin perder su identidad, que enamora a los británicas por su autenticidad. Carece de hoteles de lujo o resorts, aunque sí mantiene fiestas tradicionales como el Carnaval o la Festividad de Regla o el Carmen con una impronta propia.

A todas esas ventajas se suma la buena comunición con el Aeropuerto de Jerez, a tan sólo minutos en coche o el de Sevilla, con vuelos diarios a varias ciudades británicas, se encuentra a una hora y media por carretera.