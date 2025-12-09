Un cachito de Jerez triunfa en las entrañas de Granada: Taberna Palo Cortado, “gran comida, ambiente maravilloso”

Dicen que es un misterio, pero hasta la inteligencia Artificial lo tiene claro cuando se le pregunta qué es el palo cortado: “El palo cortado es un vino generoso de Jerez que combina la delicadeza aromática de un amontillado con la estructura y potencia de un oloroso. Se elabora a partir de la uva palomino y su nombre proviene de la marca de tiza que se le hacía a las botas en el pasado, la cual era una raya horizontal que cruzaba un "palo" o línea oblicua ya existente para indicar un cambio en su crianza.

Tradicionalmente, se marcaba una raya (palo) en la bota de vino Fino. Cuando se detectaba que ese vino perdía el velo de flor y empezaba a oxidarse, el capataz trazaba una segunda línea para "cortar" el palo original, dando lugar al símbolo de palo cortado. Su crianza se desvía del proceso biológico (con velo de flor) hacia uno oxidativo, lo que le confiere mayor complejidad”.

Cada vez son más las personas que disfrutan de este vino de Jerez. Seguramente es por su origen y prestigio por lo que en Granada se bautizó a un local con este nombre: Taberna Palo Cortado, en calle Cristo de San Agustín. En su carta de vinos destaca, cómo no, los jereces, también el vermut.

La taberna granadina Palo Cortado puedes encontrar deliciosas elaboraciones de carne o pescado como el bacalao mozárabe o el chuletón vacuno mayor. Habitas con jamón, berenjenas con queso de cabra y mermelada, alcachofas confitadas salteadas o bonito ahumado, pero sin lugar a dudas, el plato que pone a todos de acuerdo son las setas.

Taberna Palo Cortado, en el centro de Granada

Los clientes destacan el buen ambiente en la barra “es genial y animado”. También la amabilidad y profesionalidad de tu personal.

Se puede disfrutar para tomar desayunos, almuerzos y cenas.

De modo que, si estás por Granada y anhelas Jerez o el jerez, en la Taberna Palo Cortado te sentirás como en casa. Esta es una de las reseñas que lo corroboran: “Enrique y su equipo pusieron un increíble abeto de sabor a jerez yo y 15 amigos. Entregado en Español e Inglés, nos llevó a través de los cinco estilos principales (Fino, Amontillado, Oloroso, Crema y Pedro Ximénez). También había un Palo Cortado por el que el bar lleva su nombre. Con una tapa especialmente hecha para cada jerez y generosidad con las medidas, esto hizo un evento fabuloso”. Y desde Suiza afirman lo siguiente: “Gran comida, ambiente maravilloso. Esta es una de las mejores experiencias que tuvimos en Granada. Una necesidad absoluta. ¡Las mejores tapas que puedes comprar!”