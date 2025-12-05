Venta Esteban, entre los mejores establecimientos de carretera, según El País: "El mejor restaurante de Jerez"

La Capital Española de la Gastronomía 2026, está de enhorabuena y demuestra día tras día que le sobran razones para ostentar este título. A pocos días de comenzar a ejercer esa capitalidad, se suceden las distinciones y recomendaciones a sus establecimientos, obradores y restaurantes de todo tipo.

La pastelería La Rosa de Oro fue distinguida con un Solete de Navidad de la Guía Repsol; Albariza en las Venas, Venta Añina, Val de Pepe y la Pastelería Jesús han sido incluidas en La Guía Gastro 2026; y Mantúa y Lú Cocina y Alma mantienen un año más sus Estrellas Michelín. Ahora es el turno de la mítica Venta Esteban incluida en el Buscador de Restaurantes de Carretera en España elaborado por El País.

Este jueves 4 de diciembre se publicó el listado de los bares, restaurantes o cafeterías en los cuales es un acierto para cuando estás de viaje en carretera. Su buscador ofrece cuatro resultados en la provincia de Cádiz: Venta Pinto, en La Barca de Vejer; Restaurante Venta Melchor, en El Colorado; la roteña Venta el Cepo; y la Venta Esteban, en Jerez.

Venta Esteban comenzó su trayectoria en 1983 en avenida Europa de la mano de los hermanos Ballesteros: Manolo, Pepe, Paco, Pedro y Esteban. Desde 2002 se encuentra en el edificio actual, a la salida de Jerez, en calle Colonia De Caulina, en la entrada a la Autopista Sevilla. Cuenta con una amplia zona de aparcamiento, barra y mesas para tapear, varios salones y terraza cubierta.

Venta Esteban, en Jerez.

Su cocina clásica convence a todos, ya que satisface a los amantes de la carne o del pescado. El buscador de restaurantes de carreteras de El País destaca de la Venta Esteban "la gastronomía tradicional jerezana presente en algunos imprescindibles de su carta como la berza jerezana con su pringá, las papas con choco o guisos como la urta a la roteña".

Uno de sus grande tesoros es su bodega. Alberga a más de doscientas referencias de los vinos más destacados del Marco de Jerez, la Rioja y Ribera del Duero.

"Servicio comida todo excelente inmejorable Sin duda, el mejor restaurante de Jerez. Pescado fresco, marisco extraordinario, caña de lomo sublime", reseñaba Andrés en TripAdvisor el pasado mes de octubre.

El rey Felipe VI posa con los empleados de la Venta Esteban.

Parada de grandes personalidades

Las paredes de la Venta Esteban y la hemeroteca dan fe de su idoneidad como parada en un viaje en carretera. Pilotos de Moto GP y de la Fórmula 1 son asiduos, dada la cercanía al Circuito de Jerez- Ángel Nieto. Periodistas, artistas, presentadores, políticos, presidentes del Gobierno como Pedro Sánchez, Zapatero y Rajoy han disfrutado de la gastronomía jerezana en esta venta. Fue aquí donde el rey Felipe VI degustó una buena berza jerezana en octubre de 2022.