Jerez exporta a Madrid la esencia de sus tabancos: "No me esperaba encontrarme esta maravilla en la zona baja del Mercado de Vallehermoso"

El jerez está de moda y la ciudad tambiés, sobre todo, desde que en octubre se supo que será la Capital Española de la Gastronomía 2026. Jerez posee todo tipo de establecimientos (bares, cafeterías, restaurantes, establecimientos de comida rápida, ventas, mostos...), pero de todo ellos hay uno que destaca por su esencia. El tabanco.

Estos establecimientos ya cuentan con siglos de existencia. Uno de los más populares en Jerez es el Tabanco El Pasaje que, precisamente, celebra su centenario. Surgieron en el siglo XVII en Jerez, así como en otros municipios del Marco como Sanlúcar de Barrameda y Trebujena. Su nombre resulta de otras dos palabras: tabaco y estanco (tienda pequeña en la que se vendían bienes controlados por el estado, como vino). Los tabancos son uno de los mayores atractivos turísticos que posee la ciudad y que buscan los extranjeros para empaparse de la esencia de la tierra a través de los diferentes sentidos.

Doña Blanca, Tabanco de Mercado

Algunos de los productos de Doña Blanca, tabanco de mercado, en Madrid.

El tirón de estos despachos de vino con encanto también se exporta más allá de las fronteras jerezanas, de tal manera que no sólo la personas que viven en Jerez pueden disfrutar de una gran experiencia gastronómica con un puen producto de esta tierra, a cientos de kilómetros.

"Un pedacito de Cádiz en Madrid. Especializado en vinos de Jerez, vinos de la tierra de Cádiz y productos gourmet de la provincia: atún, quesos, chacinas ibéricas y conservas premium". De esta manera, Blanca Carrasco García, en redes sociales @donablancasherry, describe el negocio que recién se estrena en el Mercado Vallehermoso de Madrid.

Puedes acompañar el Tío Pepe en rama con algunas de las deliciosas opciones de la carta. Sashimi gaditano, gilda del estrecho, tabla de queso payoyo de la sierra gaditana, chicharrón especial de Cádiz, tabla ibérica Doña blanca y sabrosos montaditos. Además, la guinda la pone el dulce: roca de chocolate, alfajor de Medina y las tortas pardas gaditanas.

"La verdad es que no me esperaba encontrarme esta maravilla en la zona baja del Mercado de Vallehermoso. Producto jerezano, sobre todo vinos, claro, pero no sólo para tomar, también para llevar y para regalar", reseñan en Google..

Mercado de Madrid

Mercado de Vallehermoso, en Madrid.

El Mercado Municipal de Vallehermoso está ubicado en la esquina de las calles Vallehermoso y Fernando el Católico, en el distrito madrileño de Chamberí. Se trata de un mercado tradicional al uso con distintos puestos como carnicerías, pescaderías, fruterías, mantequerías tradicionales, pollerías y panaderías. Recientemente ha incorporado una variada oferta gastronómica y de comida para llevar, además de interesantes actividades de ocio y animación. Ahora también cuenta con una selección de lo mejor de Jerez, Capital Española de la Gastronomía 2026, de la provincia y de su esencia hostelera.