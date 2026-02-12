Carnaval de Chipiona 2026: Este sábado se celebra, por fin, el pregón y la Coronación de la Piconera

Por fin, Chipiona celebrará el acto oficial de inicio del Carnaval 2026. El inicio oficial de esta fiesta previsto para el pasado 7 de febrero, ha visto alterada su fecha y hora debido a varios contratiempos. Finalmente, el acto en el que se procederá a la coronación de la Piconera Mayor, Ainara Galán Jurado, y el pregón, que este año corre a cargo de Manuel Martínez, reconocido reportero de Canal Sur Televisión (Andalucía Directo, Andaluces por el Mundo) y empresario tendrá lugar el próximo sábado 14 de febrero a las 21:00 horas en la plaza de Andalucía. El pasacalle del pregonero partirá a las 18:00 horas desde el parque público Blas Infante y se dirigirá a plaza de Andalucía.

El Ayuntamiento de Chipiona se ha visto obligado a reorganizar la programación de este día del Carnaval, de manera que se pudieran compatibilizar los distintos actos previstos y favorecer la participación tanto de agrupaciones como de público en una de las citas más señaladas de las fiestas. Es por esto que el pregón comenzará una hora más tarde el fin de de facilitar la celebración de todas las actividades programadas "sin que interfieran entre sí y para que todo tenga cabida''.

Y es que este sábado, son numerosos los festejos gastronómicos en el Carnaval de Chipiona 2026. Además de coplas, popurrís y disfraces, en esta Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, la gastronomía ocupa un lugar relevante, ya que en torno a ella se crea un agradable espacio de diversión y conviviendia. Es por ellos que os recomendamos, en este sentido, dos días el sábado 14 y el domingo 15 de febrero. En ambos hay previstos eventos curiosos como La Gran Tortillá, la Gambá, la Chorizá y la Poleá, la III Gran Guisotá, la Paviá, la Pepitá y la VIII Gran Cachitá. El lunes, 16 de febrero, los más pequeños celebrarán la Gran Merengada, en plaza de Andalucía.

Cada uno de estos eventos está organizado en un lugar concreto y por una entidad distinta (asociación de vecinos, peña o establecimiento). Aquí tienes una lista de los que se organizan el fin de semana del 14 al 15 de febrero.

Sábado, 14 de febrero

12:00 horas. Plaza de Andalucía. III Gran Guisotá. Organiza: Asociación El Tangai.

13:00 horas. Calle Víctor Pradera, 14. La Paviá. Organiza: Bar Hermanos Gómez.

13:00 horas. Calle Nuestra Señora de la O, 3. La Pepitá. Organiza: Peña Alquindoi.

13:00 horas. Calle Nuestra Señora de la O, 3. VIII Gran Cachitá. Organiza: Asociación Cultural Carnavalesca 'Tó a úrtima hora'.

13:00 horas. Plaza San Miguel. Ajo Solidario. Organiza: Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer.

13:00 horas. Zona Centro. Arroz mixto y Gran Poleá. Organiza: Peña El Café de Media Tarde.

13:30 horas. Plaza de Abastos. Gran Paella. Organiza: Asociación Chipiona entre Sabores.

13:30 horas. Avenida de Regla. XIX Carne al Moscatel. Organiza Cooperativa Agrícola.

14:00 horas. Calle Nuestra Señora de la O, 15. La Tortillá. Organiza: Peña Cadista.

14:00 horas. Avenida Sanlúcar de Barrameda, 18. La Gambá. Organiza: bar La Mar de Gambas.

Domingo, 15 de febrero

13:00 horas. Curva Pozo Romero. XX Chorizá. Organiza: Agrupación Scipionis.

Programación Carnaval de Chipiona 2026.

Programación Carnaval de Chipiona 2026..jpg 2

Del 16 al 18 de febrero se celebrará el concurso de popurrí y el domingo 22 de febrero llegará el gran broche de la Cabalgata. Dará comienzo a las 14:00 horas, en la avenida de Sevilla. El evento cuenta este año con la participación de un total de catorce agrupaciones y un individual, aunque una de las agrupaciones no entra en concurso. Seis grupos son de hasta 50 componentes y siete están formados por al menos 50 componentes.

Venta de sillas para la Cabalgata del Carnaval de Chipiona 2026

El próximo miércoles, 18 de febrero, en la Plaza de Abastos, comenzará la venta de los tickets de las sillas y asientos en gradas para la cabalgata del Carnaval de Chipiona 2026, que se prolongará durante toda la semana hasta el sábado 21. Los horarios son los siguientes: miércoles 18 y el jueves 19 de 9:30 a 14:00 horas y el viernes 20 y el sábado 21 de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas.