Las Carreras de Caballos de Sanlúcar 2026 ya tienen fecha

El hipódromo más bello del mundo ya se prepara para celebrar el evento hípico con más solera del mundo. Vecinos y vecinas sanluqueños y procedentes de los alrededores, los asiduos en las portadas de las revistas de sociedad, los amantes de los purasangres y profesionales esperan con ansias cada año la celebración de las Carreras de Caballos de Sanlúcar y ya se ha dado a conocer los días en los cuales tendrán lugar.

El comité directivo de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda, ha aprobado en su última reunión, celebrada el pasado jueves, 15 de enero, las fechas de la Temporada de Carreras de Caballos en las playas sanluqueñas de este próximo verano 2026. Como viene siendo tradicional, la reunión hípica veraniega estará dividida en dos ciclos, de tres días cada uno, incluidos dentro del mes de agosto.

El primero tendrá lugar los días 8, 9 y 10 de agosto.

El segundo los días 21, 22 y 23 de agosto.

Las fechas aprobadas atienden como es habitual al calendario de mareas de este próximo verano, ya que los días de carreras tienen que cuadrar con una buena bajamar para que los caballos purasangres puedan competir con orilla y pista suficiente por la playa.

Desde la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar ya planifican la temporada y se trabaja en varios asuntos, entre ellos el de la captación de patrocinadores con el fin de cerrar una temporada con garantías suficientes y acorde al acontecimiento que cada verano se celebra en las playas sanluqueñas.

Cabe destacar que, por undécimo año consecutivo, Loterías y Apuestas del Estado, LAE, ha incluido a las Carreras de Caballos de Sanlúcar en el calendario nacional de la apuesta hípica externa, junto a hipódromos como el de Madrid, San Sebastián y Dos Hermanas. Este año contaremos con una jornada de Lototurf que tendrá lugar el primer día del segundo ciclo, es decir, el 21 de agosto.

Las Carreras de Caballos en las playas de Sanlúcar fueron declaradas Fiesta de Interés Turístico Internacional en 1997. La cita es única, ya que tiene lugar frente al coto de Doñana, con el mágico atardecer de fondo en la idílica playa de Sanlúcar. Aunque se trata de una sola playa de 2.000 metros, cada tramo recibe diferente nombre según la zona urbana donde se encuentre: la playa de Bajo de Guía (donde tiene la salida las carreras), la playa de la Calzada y la playa de Las Piletas (donde está la línea de meta).