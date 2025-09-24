La Catedral de Jerez, monumento histórico y cultural que puedes visitar este fin de semana gratis

La Catedral de Jerez de la Frontera, antigua Iglesia Colegial y elevada a la dignidad catedralicia en 1980, es uno de los templos más emblemáticos de la ciudad. Sus cinco naves, su cúpula octogonal de 40 metros y sus ricas fachadas barrocas convierten la visita en un recorrido por siglos de historia y arte.

Este viernes 26 y sábado 27 de septiembre, la Catedral de Jerez celebra el Día Mundial del Turismo abriendo sus puertas a vecinos y visitantes. La actividad gratuita "Descubre la Catedral" permitirá realizar un recorrido de 9 a 10 de la mañana para conocer los espacios más representativos del templo. Además, la experiencia guiada "Más allá de los muros" se llevará a cabo de 11:00 a 13:00 horas, incluyendo una visita a la torre y una experiencia virtual que permite acercarse a los detalles más secretos de la catedral. Esta visita será en español e inglés, con un precio de 15 euros y límite de 30 plazas, con accesos a la torre organizados en grupos de 15 personas y reserva previa obligatoria.

La Catedral, un templo lleno de historia

La historia de la catedral se remonta a la antigua Iglesia Colegial, y su elevación a catedral tuvo lugar gracias a la bula «Archiepiscopus Hispalenses» de Juan Pablo II, el 3 de marzo de 1980, con la constitución oficial del Obispado de Asidonia-Jerez. El obispo actual es Monseñor José Rico Pavés, y el templo tiene como titular a Nuestro Señor San Salvador. La institución del Cabildo Colegial se remonta a la conquista cristiana de Jerez, el 9 de octubre de 1264, y ya en 1265 Alfonso X el Sabio extendió privilegios para su dotación. La historia del Cabildo, sus abades, canónigos y cardenales refleja siglos de dedicación religiosa, cultural y de beneficencia en la ciudad.

La Catedral ofrecerá visitas gratuitas este fin de semana / M.G.

El edificio actual, fruto de más de ochenta años de obras iniciadas en 1695, combina elementos barrocos, neoclásicos y góticos. La obra fue dirigida por maestros como Diego Moreno Meléndez, Ignacio Díaz de los Reyes, Juan de Pina y Miguel de Olivares, con apoyo económico de reyes de España como Carlos II, Luis I y Carlos III, y también de papas Inocencio XIII y Benedicto XIII. La catedral fue costeada con bienes del Cardenal Arias y con la ayuda real y papal, y se bendijo en su totalidad el 6 de diciembre de 1778, aunque la mitad del templo se había puesto en culto ya en 1756.

Un paraíso arquitectónico

La catedral cuenta con tres fachadas principales, ricamente decoradas con columnas corintias y bajorrelieves, siendo la principal accesible mediante escaleras y con tres puertas adinteladas acompañadas de óculos circulares. El interior del templo posee cinco naves, cubiertas con bóvedas de crucería sencillas en las laterales y de gran riqueza decorativa en la nave central y el crucero, donde se alza la cúpula octogonal de 40 metros coronada por estatuas pétreas de los santos doctores de la Iglesia Latina. La altura de las bóvedas es de 20 metros en la nave central y crucero, 13 metros en las naves laterales y 8 metros en las naves extremas, que funcionan como capillas.

Asimismo, su torre sobresale dentro de los aspectos arquitectónicos, ya que está dividida en dos cuerpos: el inferior de estilo gótico-mudéjar del siglo XV y el superior barroco realizado por Juan de Pina en el siglo XVIII.

La torre de la Catedral de Jerez comparte dos estilos arquitectónicos / M.G.

Quienes visiten la Catedral de Jerez este fin de semana podrán contemplar la monumentalidad de este templo. Su cúpula, torres y cinco naves constituyen un ejemplo único de la fusión de estilos arquitectónicos y de la dedicación de generaciones de jerezanos a la preservación de su patrimonio.