Un Alcázar almohade del siglo XII que esconde siglos de historia en Jerez: “una joya patrimonial digna de visitar”

El Alcázar de Jerez, construido por los almohades entre los siglos XII y XIII, es uno de los pocos ejemplos de arquitectura islámica que aún se conservan en la península. Este monumento, que ha sobrevivido al paso de los siglos, es considerado el más antiguo de Jerez de la Frontera y un símbolo de su rica historia. Sus murallas, torres, mezquita y palacios barrocos convierten la visita en un viaje único a través de la historia de la ciudad, permitiendo a los visitantes recorrer siglos de transformaciones culturales y arquitectónicas.

Este domingo 28 de septiembre, el Conjunto Monumental del Alcázar de Jerez celebra una jornada de puertas abiertas de 9:30 a 14:30 horas con motivo del Día Mundial del Turismo. Se trata de una oportunidad única para conocer de manera gratuita uno de los monumentos más emblemáticos de Jerez y para descubrir los secretos que esconde cada rincón de esta fortaleza milenaria.

La historia del Alcázar

El Alcázar se alza en la zona más elevada del casco histórico, dominando toda la ciudad y su entorno. Originalmente, formaba parte de un sistema defensivo que incluía una muralla de tres kilómetros de perímetro y cuatro puertas principales que conectaban Jerez con las ciudades cercanas. La fortaleza tenía funciones defensivas y militares prioritariamente, aunque también servía como residencia de los gobernantes musulmanes.

A lo largo de los siglos, el Alcázar ha experimentado numerosas modificaciones. Tras la Reconquista cristiana en el siglo XIII, la fortaleza se integró en los territorios castellanos y sufrió remodelaciones que añadieron nuevas murallas y mejoras defensivas, especialmente durante el reinado de Alfonso X el Sabio. Ya en el siglo XVII, se construyeron el Molino del Aceite y el Palacio de Villavicencio, un palacio barroco que se levantó sobre las ruinas del primitivo palacete islámico y que actualmente conserva en su torre la Cámara Oscura, un mirador excepcional para contemplar la ciudad.

El Alcázar de Jerez es el monumento más antiguo de la ciudad / M.G.

Entre los elementos más destacados del Alcázar se encuentran la Torre Octogonal, la más elevada de Jerez, la Torre almohade, la Torre Ponce de León, la Puerta de la Ciudad, única desde el siglo XII que conectaba la fortaleza con el exterior, y la mezquita, la única que se conserva en la ciudad. También sobresalen el patio de abluciones, los baños árabes, el patio de armas y los jardines con naranjos y fuentes, que evocan el estilo de vida en al-Ándalus y ofrecen un espacio de tranquilidad y belleza en pleno centro histórico.

Mucho más que la visita monumental

Además de su valor histórico y arquitectónico, el Alcázar de Jerez es un espacio cultural vivo que acoge eventos de gran relevancia para la ciudad. Cada septiembre, dentro del calendario de actos de las Fiestas de la Vendimia, se celebran las Catas Magistrales del Alcázar, organizadas en colaboración con el Consejo de la Denominación de Origen Jerez, Xerez, Sherry. Estas catas permiten a los visitantes degustar y aprender sobre los vinos generosos, licorosos y dulces especiales que han convertido a Jerez en un referente mundial. Por su parte, VINOBLE, el Salón Internacional de Vinos Nobles, se realiza cada dos años en el Alcázar y reúne a productores de todo el mundo, consolidando la ciudad como epicentro de los vinos de alta calidad y ofreciendo un escaparate internacional para profesionales y amantes del vino.

Pero la actividad del Alcázar no se limita al vino. Sus salones, estancias y jardines acogen conferencias, exposiciones y jornadas de diverso contenido, convirtiéndose en sede de los principales acontecimientos culturales de Jerez. Además, mantiene exposiciones permanentes de gran interés, como la Antigua Farmacia Municipal, situada en la tercera planta del palacio, y la colección de Carteles de Fiestas de Jerez, que muestran la historia y el arte de las celebraciones locales.

La sala de exposición de los Carteles de Fiestas de Jerez se inauguró en 2017 / Ayuntamiento de Jerez

El Alcázar de Jerez es uno de los destinos turísticos más importantes de la ciudad, reconocido tanto por su valor histórico como por su belleza estética. La jornada de puertas abiertas del 28 de septiembre permitirá a vecinos y turistas descubrir cada uno de sus secretos, desde las torres defensivas hasta los detalles de la mezquita y los espacios residenciales. Se trata de una experiencia que combina cultura, historia y patrimonio, ofreciendo un recorrido completo que abarca desde la época musulmana hasta el Jerez moderno.