Uno de los chiringuitos más famosos de Chipiona vuelve a abrir sus puertas

Algunas poblaciones de la provincia de Cádiz destacan en los últimos años por el buen ambiente en los locales de sus playas, así como en la oferta gastronómica de calidad que ofrecen. Una de ellas es la localidad de Chipiona, en la costa noroeste, y, especialmente, la playa de Las Tres Piedras. Aunque se puede disfrutar del mar y su entorno todo el año, la mayoría de los chiringuitos y negocios de la zona aprovechan para descansar o hacer mejoras durante la temporada baja. Ahora, con marzo a la vuelta de la esquina vuelven a abrir sus puertas.

Uno de chiringuitos de esta conocida playa chipionera que acaba de abrir sus puertas es Tulúm Club & Restaurant. En este negocio se definen como un “restaurante tranquilo con platos de cocina mediterránea, cócteles creativos, terraza y vistas al mar”. Aunque también podría considerarse uno de los balcones al Atlántico donde vivir una gran experiencia gastronómica y disfrutar de espectáculos en directo.

Dada la diferencia de sus espacios, cuya maravillosa decoración no tiene desperdicio, puedes comer de maravilla y, después, pasar a la zona de copas. En su cuenta de Instagram anuncian las actuaciones que organizan. Normalmente, éstas no faltan los fines de semana y festivos.

Carta de lujo

En Tulúm Club & Restaurant posees unas vistas increíbles al más mientras saboreas deliciosos platos exquisitamente presentados. Destacan los arroces, la tabla de quesos y las carnes. También puedes decantarte por un Tataki de descargamento de atún rojo con verduras salteadas al wok y mayonesa de soja, un chuletón de vaca a la brasa o una sencillas y deliciosa tortillita de camarones. Todo servido con un equipo que trabaja rápido y de forma muy profesional, atento y agradable.

Para el recuerdo

Este establecimiento posee, quizá, uno de los bancos más fotografiados y posteados en las redes sociales. No es de extrañar el deseo de inmortalizar cada uno de esos momentos. Gracias a la cámara de los teléfonos móviles resulta sencillísimo. Si aún no has ido, ojo… puedes acabar enamorado de Tulúm.

Horario

Está abierto desde las 12:00 a cierre.