Chiringuitos de Rota y Chipiona para acabar el mes de febrero con sabor a primavera

Febrero se despide sin un puente este 2026, pero no importa porque si vives en Jerez o en el resto de la provincia de Cádiz, se encuentran destinos increíbles a un paseo en coche. Antes de la llegada de marzo el tiempo acompañará. Según las predicciones, las temperaturas rondarán los 20 grados en la costa noroeste y alcanzarán los 23 en Jerez. Serán días ideales para disfrutar de la brisa marina, así como de una experiencia gastronómica a pie de playa en alguno de ellos que están abiertos a estas alturas del año.

En esta ocasión, recomendamos cuatro de ellos que son un espectáculo partodos los sentidos por su ubicación, el servicio y los platos que ofrecen.

Chiringuito Vida Mía-Montijo, en Chipiona.

Chiringuito Vida Mía-Montijo. Chipiona

Para llegar a Vida Mía-Montijo a la playa, desde las A-480 se toma el Paseo de la Reyerta, y luego los carriles de acceso. El buen ambiente avalan a este establecimiento, ubicado en un lugar de la costa noroeste de Cádiz con verdadero encanto. Entre las novedades de 2026 destaca el mojito spritz de la casa. Preparan trinchado de atún en pulpa de tomate, huevos de choco con langostinos, ensalada templada de pulpo, postre coulant de chocolate blanco con pistachos. Cuenta con un gran parking, césped inmenso y, lo mejor, unas preciosas vistas al mar. En 2025 obtuvo su Solete Repsol.

Chiringuito Azúcar de Cuba. Rota.

Azúcar de Cuba. Rota

En la bajada a playa en avenida Santiago Guillén Moreno se encuentra este pequeño paraíso, en playa Virgen del Mar. Goza de un ambiente acogedor y agradable, aunque sin duda lo más característico es su esencia cubana. En su cocina, recetas mediterráneas y cubanas se entrelazan en una carta "fresca de temporada con el sur como ingrediente y el mediterráneo y Cuba como saber hacer. Cercana y sorprendente, con presentaciones delicadas y sabrosas que apuestan por la gastronomía local. Preparan los cócteles más icónicos, mojitos, caipiriñas y piñas coladas. Además, organiza actuaciones y sesiones de baile.

Awa Beach, en Chipiona.

Awa. Chipiona

El chiringuito Awa Beach está ubicado en un lugar privilegiado, en un entorno único, la Playa de Regla en Chipiona. Un lugar mágico donde la luz entra a raudales y el mar te mece ante la atenta mirada de el faro. Se trata de un restaurante que no pierde la esencia de chiringuito, un lugar donde degustar su rica cocina con sabor a Chipiona y donde disfrutar la tarde con música en directo o maravillosas puestas de sol con un delicioso cóctel. "Restaurante a pie de playa.Buenas vistas,mejor comida. Decoración cuidada y con mucho gusto. Los platos buenísimos,a destacar los corazones de alcachofas con langostinos o el pulpo a la brasa. El servicio muy atento preocupados por que no pasaramos frío (pleno diciembre)", reseña uno de sus clientes.

Las Dunas Beach, en Rota.

Las Dunas Beach. Rota

En la playa roteña de el Puntalillo se encuentra este chiringuito excepcional. Combina cocina mediterránea, sabores internacionales y una cuidada selección de vinos y cócteles. Con una carta variada, música en directo y atardeceres incomparables, ofrecemos una experiencia pensada para disfrutar sin prisa, en un entorno único y acogedor. Cautiva sus espacios abiertos a un entorno inigualable, junto al Parque Natural de Rota y con vistas directas al Atlántico. Rodeados de dunas, pinos y brisa marina, ofrecen un escenario perfecto para desconectar, celebrar o simplemente dejarse llevar por la belleza del paisaje y el sabor de nuestra cocina. Abierto de miércoles a domingo de 12:30 a 22:00 horas.