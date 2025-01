'Coger tarro': una expresión exclusiva del vocabulario jerezano

En Jerez tenemos muchas palabras que las hacemos 'muy nuestras'. Al igual que en muchas ocasiones llamamos por el nombre 'de toda la vida' a las calles que actualmente han cambiado su denominación pero popularmente es conocida como su nombre de antaño, como ocurre con la 'calle la sangre', cuyo nombre actual es calle Taxdirt. Cosas que solo pasan en Jerez.

Pues del mismo modo ocurre con muchos vocablos y expresiones que son 100% 'made in Jerez'. Este es el caso de la expresión 'coger tarro'. Y es que si no la has escuchado en ninguna ocasión, sobre todo por los más jóvenes, es que no eres de Jerez. Muchas veces hasta les cuesta explicar qué es a lo que quieren referirse cuando en una situación uno dice "vaya tarro". Por eso hoy vamos a 'intentar' explicar qué es para los jerezanos 'coger tarro'.

Muchos creadores de contenido han intentado explicar su significado y hasta a ellos mismos les cuesta trabajo indicar a qué se están refiriendo.

'Coger tarro' no es más que, como indica el anterior post de Twitter, actualmente conocida como X, 'estar de guasa' o 'de cachondeo' en un grupo de amigos con respecto a algo que esté pasando en el momento. Frases en tono de humor respecto a algo qué está pasando en el momento o con alguien del círculo o externo a este.

Por ejemplo, como explica la jóven jerezana y creadora de contenido, Abi Power, por todos es conocida 'la coja de la calle Larga'. Si estamos en un grupo de amigos y le decimos a esta señora que supuestamente tiene una malformación en las piernas pero que realmente se la ha visto andando con normalidad, en más de una ocasión, por diferentes zonas de la ciudad y de Cádiz capital, 'al final te vas a quedar así de tanto forzar andar mal', ahí se podría aplicar la expresión de 'vaya tarro'.