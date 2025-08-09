Dónde comer en Rota de maravilla por menos de 20 euros: "Variedad, calidad, buen precio y buen servicio"

Vamos a ponerlo fácil. No es necesario gastar el dinero que no tenemos para disfrutar de una rica experiencia gastronómica en la villa de Rota. Es verano y lo lógico es disfrutar de la playa, hacer planes fuera de casa, probar platos ricos, tradicionales, con productos de la zona. Todo eso es posible en estos tres establecimientos hosteleros que te prooponemos y por un precio sensato, en torno a los 20 euros. De forma que, si te encanta, puedes repetir una y otra vez. Sin más dilación, guarda este enlace para tener a mano el nombre de los locales (y sus respectivas direcciones) sonde vivir una experiencia gastronómica feliz. No te hagas de rogar. Busca hueco en tu agenda social para darle a tu paladar un pequeño capricho.

La Gaditana-Casa de Comidas, en Rota. / La Gaditana-Casa de Comidas

La Gaditana Casa de Comida

"Carta insuperable, servicio de lo mejorcito y un ambiente maravilloso para pasar con amigos. Recomendado cien por cien". Este es uno de los comentarios de un cliente tras vivir la experiencia de comer en este establecimiento, ubicado en avenida San Fernando. Dispone de un riquísimo menú del día, con platos acordes al precio. su cocina es eminentemente tradicional. Entre sus platos destacan la ensaladilla de langostinos, el arranque roteño, el mini cachopo con patatas caseras y salsa de miel y mostaza, nido de calabacines con langostinos, pollo al estilo asiático, brioche de carne mechada o la cazuelita de pulpo muy rica. El servicio es excelente por su rapidez y amabilidad. Así lo resume otro cliente: "Variedad, calidad, buen precio y buen servicio".

Bodegón El Trompero, en Rota.

Bodegón El Trompero

Lo definen como una "experiencia gastronómica feliz", debido a que la comida sabe deliciosa, el servicio es "genial" y el "precio fabuloso". En este local, situado en la calle Mina, también es posible comer por menos de 20 euros y salir muy satisfecho. Posee una gran variedad de tapas y platos: almejas, croquetas de chicharrones, exquisitas coquinas, judiones con pescado y langostinos, pulpo a la brasa, fideos fritos o croquetas de risotto de calabaza, corvina a la roteña. Siven el arroz previo encargo. En ocasiones, puedes comer fuera de carta corvina frita en tiras, por ejemplo. Aconsejable reservar para no esperar mucho, pero cuidado, genera adicción, pues quien va y lo conocer, repite.

Casa Emilio de Rota.

Casa Emilio de Rota

Este pequeño establecimiento, al igual que el anterior, se encuentra en calle Mina. Se caracteriza por su agradable local de ambiente marinero. Cuenta con mesas bajas, tanto en interior como en la terraza. Están especializados en mariscos y pescados frescos fritos o a la plancha de la zona: urta, borriquete, atún, pargo... Lo sirven en raciones o platos. Destaca la ensaladilla gallega de pulpo con cebolla crujiente. Las "impresionantes" albóndigas de choco con parmentier y las tostas Emilio con una base de arranque roteño, con lamina de atún y alga wakame, conquistan el paladar de cualquiera. No hay que olvidar pedir alguno de sus delicioso postres. Eso sin llevarte el susto de tu vida cuando ves la cuenta, aunque puede que sea algo más elevado que el de los dos establecimientos antes mencionados.