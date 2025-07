Wayne Jamison, hijo de padre americano y madre española, nos lleva de ruta por Rota y sus playas: “Tiene algo que engancha"

Hoy día es uno de los mayores especialistas en Andalucía de la II Guerra Mundial, sobre todo, en la provincia de Cádiz, y del holocausto. El periodista y escritor Wayne Jamison (1970), justo ahora pasa unos días en su tierra natal, Rota, donde presentará su última obra en la Feria del Libro. Le damos la mano y nos vamos con él de ruta por la villa.

La primera parada, es en la Base de Rota, alojada en el municipio roteño desde 1953, sin duda una de sus mayores peculiaridades que otorga ese aire cosmopolita a la villa. Hijo de padre americano y madre española. Su vida siempre estuvo muy vinculada a este lugar. Recuerda la nevera de casa llena de sus productos porque hacían la compra allí, donde también salían a comer.

Jugó al fútbol en los Infantiles y los Juveniles de la Roteña, pero además formaba parte del equipo mixto de la liga de la base americana. “Entonces yo era un poco como la estrella. Luego, los americanos han evolucionado muy bien. Esta fue realmente la única convivencia continua con americanos que he tenido en mi vida”. “No sería lo que soy sin esa parte americana que tengo”, reflexiona.

Wayne Jamison es el cuarto por la izquierda (de pie) posando antes de un partido con el equipo mixto de la Base Americana de Rota. / Cedida

Rota tampoco se entiende sin sus costas y las playas, algo que como a Jamison, marcan la infancia y la juventud de cualquiera. En el cajón de sus recuerdos guarda noches en la playa hasta la madrugada, con sus padres, jugando con los amigos… Aunque si le das a elegir, el periodista y escritor se queda con Punta Candor, pues está unido a ella por una serie de vínculos personales y emocionales. “Me remite mucho también a lo que dice Almudena Grandes en ‘Los aires difíciles’: es un tramo de costa especial, peculiar. Tiene algo que engancha, la luz, el mar, el color el olor… Siempre me ha tenido enamorado”.

Wayne Jamison en la playa Punta Candor de Rota. / Cedida

El Bar la Maceta (avenida Príncipes de España), recién bautizado como 'Las Flores' ha sido y es el punto de encuentro con sus amigos de toda la vida. Ha cambiado de nombre a lo largo de su existencia en más de una ocasión, pero no su esencia. “Quedamos allí o, si no has quedado con nadie, vas y sabes que siempre te vas a encontrar con alguien”, cuenta.

Wayne Jamison en el antiguo Bar La Maceta, de Rota, ahora llamado 'Las Flores'. / Cedida

Dónde comer en Rota

La villa es famosa por sus hamburgueserías y pizzerías, debido a su influencia americana. No obstante, Jamison destaca que, desde hace unos años Rota se está convirtiendo en un referente gastronómico con una oferta más elaborada: “Está empezando a ser reconocida y creo que con justicia”. Su restaurante favorito es El Badulaque, en la playa de La Costilla, aunque como dice, quizá no se encuentra entre los tres o cuatro más conocidos. “Suelo ir con un grupo cerrado de amigos a comer todos los años y cuenta con vistas espectaculares al mar”.

Interior del Bar El Badulaque, en la playa de La Costilla de Rota. / Cedida

Referente cultural

Para el autor de ‘Reina de corazones’ y 'La Sombra del Führer' (Entre otros), las calles de cuento del casco histórico de Rota son otro de sus grandes atractivos. En esta particular ruta, Jamison nos lleva a la calle Mina, una vía muy estrecha sobrada de encanto que comunica dos zonas del centro histórico y está llenita de bares. “Me gusta, sobre todo, pasearla por las noches, ir de tapas con mi familia”.

El escritor, Wayne Jamison en la calleMina, de Rota, su pueblo natal. / Cedida

Otro de sus lugares favoritos y todo un referente cultual es el Castillo de Luna está, ubicado en el corazón de Rota. Es la sede principal del Ayuntamiento y uno de los referentes culturales que alberga exposiciones y otras iniciativas culturales de diferente índole. Sin duda es un lugar que merece la pena ser conocido. En ese fabuloso escenario ha presentado sus libros en Rota, de modo que, siempre será un sitio especial para el periodista y escritor roteño, Wayne Jamison.