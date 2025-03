Comida china, una de las opciones para este viernes de Cuaresma: estos son los mejores restaurantes en Jerez

Hoy es viernes de Cuaresma. Segundo viernes desde que comenzó este periodo religioso el pasado 5 de marzo, Miércoles de Ceniza. Si eres de los que prefiere no 'pecar' y respetar la vigilia, hoy te presentamos unas de las opciones para no comer carne, la comida china, que tiene diferentes opciones con ingredientes que no llevan carne.

Si hoy te has levantado con ganas de pedir chino o recogerlo y llevártelo a casa, estos son los mejores restaurantes de comida china que encontrarás en Jerez sin que tengas que salir de casa. Te dejamos esta lista de los mejores cinco restaurantes de Jerez según TripAdvisor, una de las plataformas de reseñas más importantes del mundo.

Yuan Restaurante

Calle de la Minería nº 28

Hong Kong

Plaza San Andrés, nº 5

Tallarines del Restaurante Chino Hong Kong (Jerez de la Frontera)

China Town

Calle Paul, nº 36

Uno de sus platos principales

Restaurante Asiático Nihao

Calle Córdoba, nº 6

Alguna de las opciones del Restaurante Asiático Nihao (Jerez de la Frontera)

Amanecer

Calle Cartuja, nº 12