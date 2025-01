El restaurante chino más antiguo de España está en Rota

El mejor restaurante de comida china de la provincia de Cádiz está a un tiro de piedra de Jerez. Considerado también como el restaurante chino más antiguo de España, Shanghai 1968 lleva 57 años en el municipio de Rota enseñándole a los enamorados de la comida china cuáles son las recetas más originales del continente asiático. Un punto de referencia de la auténtica cocina china en la provincia de Cádiz donde cada plato cuenta una historia que va más allá de los ingredientes; es una fusión entre la tradición familiar, las recetas heredadas y el arte culinario chino.

Y es que los especialistas en las recetas cantonesas llevan sembrando en Rota un gran reconocimiento. Shanghai 1968 se sale de la norma y del clásico restaurante chino a lo que, la gran mayoría, está acostumbrado a ver y a comer cuando decide decantarse por la comida china entre las diferentes opciones para comer o cenar en Rota. Su ambiente, su decoración y la energía de cada rincón es diferente. Al igual que su comida. Shanghai lleva más de 50 años trayendo los sabores tradicionales de China a España.

Una decoración 'modo zen'

Si entras al restaurante, puedes estar tranquilo, no encontrarás un león dorado ni un dragón milenario de color rojo. Aquí entrarás en contacto con el minimalismo asiático del lejano Oriente al más puro estilo zen con una decoración elegante que forma parte de su seña de identidad. Su decoración es sencilla y su salón está diseñado para envolverte en una atmósfera cálida y acogedora, donde la iluminación realza cada detalle de la experiencia. La suave luz que inunda el espacio refleja armonía y serenidad, creando el ambiente perfecto para disfrutar de los sabores auténticos de la cocina cantonesa.

Un restaurante que mantiene la esencia de la cocina tradicional china

La sencillez de su decoración contrasta a la perfección con la elaboración de los platos de este restaurante chino, reconocido como el más antiguo del país. ¿Su especialidad? El pato asado con salas de arándanos. Entre los platos más demandados también se encuentran el pollo teriyaki, rollitos al curry y los postres. ¿El truco de sus recetas? Usar la mínima cantidad de aceite y soja. Esto realzan a la vista sus platos y tienen otro sabor totalmente diferente.

La carta es amplia y se escogen ingredientes de calidad, con verduras y carne fresca. ¿Una receta originaria de la casa? Sus rollitos imperiales, elaborados con tortilla, el Pato Pekín o diferentes platos chinos con la pasta o el arroz como ingrediente principal.

Si además haces una búsqueda de 'restaurantes chinos en Cádiz', Shanghai 1968 aparece con la mejor puntuación y más de 400 reseñas, todas positivas, en TripAdvisor. "Para mí, el mejor restaurante chino de la provincia sin ninguna duda. Muy alejado del clásico restaurante chino decorado con dragones y muebles vetustos. Tiene un excelente servicio, con personal local, unos platos bien elaborados y presentados y algunas variaciones que hacen la carta diferente al clásico chino". "Espectacular. Si crees que has comido comida china y te ha gustado no puedes dejar de venir a Shanghai 1968, la mejor comida china que he comido en mi vida".

El local se encuentra en la Avenida San Fernando, 49 de Rota (Cádiz). Su horario de apertura es de 20:00 a 00:00 horas de martes a domingos. Los lunes se encuentra cerrado por descanso del personal.