Un desayuno muy 'completo' en Rota

La Villa de Rota es conocida por la forma de elaboración de sus pizzas y sus ingredientes especiales como la 'hamburguesa', por los 'guatangas' del bar Gómez y por los completos. Si has ido a Rota y no has probado un 'completo', estás cometiendo un auténtico delito gastronómico.

Es cierto que es muy común ir por diferentes establecimientos locales de Rota y que en su carta haya un 'completo' pero los mejores están en el Club Pádel Rota de la Avenida Juan de Jover. Sin ninguna duda.

Sí, has escuchado bien, un club de pádel en Rota pone los mejores completos de esta localidad gaditana. Pan de la tradicional panadería San Antonio de Rota, pollo deshilachado con queso cheddar, bacon y huevo frito. Toda una bomba para el paladar. Los puedes medir medios o enteros. ¡Con el medio 'ya vas en barco'! Ya tendrás energía y fuerza para afrontar el día a día.

Pistas de pádel y un amplio menú de tapas

Además de tener una escuela de pádel y poner en marcha la realización de actividades deportivas a través de campeonatos y juegos por equipos durante todo el año, el Club Pádel Rota también ofrece una amplia terraza para los locales y visitantes que vienen a la Villa de Rota a disfrutar de su gastronomía. Arranque roteño, completos para desayunos o tapas comunes como la ensaladilla son las que podrás degustar en este establecimiento situado frente a los pinares de Rota.

En verano además apuestan por la música en directo, creando un ambiente diferente y relajado. Un sitio que sin duda, no te dejará indiferente.