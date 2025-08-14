Desayuno con tostada XXL en Rota: “Si quieres pegarte un día entero sin comer, este es tu sitio”

Los desayunos son como el verano, hay muchas formas distintas de disfrutarlo. En este caso, te damos a conocer un establecimiento no apto para quienes no suelen desayunar o lo hacen de forma muy ‘light’. Un creador de contenido fooder, @pruebaconnosotros, lo dejó claro el pasado año en uno de sus vídeos: “Si quieres pegarte un día entero sin comer, este es tu sitio”.

En estos tiempos en los cuales proliferan los desayunos anglosajones y los brunch, rompemos una lanza en favor del desayuno típico andaluz a lo grande: mollete y aceite (y otras variantes). Dejamos las tostadas francesas, los huevos benedictinos, las tortitas con sirope de arce, de un lado, para degustar un riquísimo mollete con aceite y jamón en el Bar Machuca (calle Orfebre, 4), en el polígono de Rota.

“Abre temprano, buen café, molletes contundentes de variedades muy ricos, se desayuna de lujo, servicio muy bueno de gente atenta y educada”, escribe en una reseña un cliente. Otros son aún más elocuentes: “No es por presumir, pero bocatas increíbles. Fui a desayunar y me pedí un bocata y la verdad me debería haber pedido solamente medio. Tan sólo me costó 8 euros con Coca Cola, y les puedo asegurar que el bocata está servido en mollete. Y el mollete era más grande que la mano. Os invito a ir a desayunar”, comenta este cliente recientemente.

@pruebaconnosotros comiendo un mollete de Bar Machuca.

Kiriki, Numancia o GP son algunos de los nombres de sus desayunos. Quienes quieran comprobar que lo anteriormente leído es cierto, pueden comprobarlo ellos mismos. Y no se preocupen, su personal ofrece papel de aluminio para que se lleven lo que ya no les quepa en el cuerpo.