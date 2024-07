Descubre este restaurante de Chipiona, uno de los 10 mejores de España este verano 2024

Algunos ya se encuentran en su particular ecuador de la época estival. Este es tiempo de realizar valoraciones de absolutamente todos los aspectos de relacionados con el verano, las vacaciones, los destinos y, por supuesto, también de los lugares donde comer esta temporada.

Un año más, la publicación especializada TheFork se ha lanzado a publicar el listado de los mejores 50 restaurantes que no te puedes perder este verano 2024. Por segundo año consecutivo, ha publicado el ranking TheFork Summer Hits. Para su elaboración se han basado en “criterios de calidad y atractivo para el usuario, como su encanto, ubicación en sitios privilegiados; nota media (todos tienen una puntuación superior al 8,5), el tráfico a su ficha, y calidad de las reviews”.

Todos y cada uno de ellos se sitúan en zonas muy turísticas de 10 comunidades autónomas diferentes con grandes atractivos que merecen ser visitadas. Cabe destacar al establecimiento que lidera el listado. Se trata de cuya primera posición ha conquistado Sea Club Alàbriga, un espectacular beach club de 2.000 metros cuadrados y se encuentra en la bahía San Pol, en pleno corazón de la Costa Brava.

Piparra Brasas & Vinos, en El Puerto. / Piparra - Brasas & Vinos

En la provincia de Cádiz se hallan otros incluidos en la lista. Uno de ellos se encuentra en el 'top five' de TheFork Summer Hits: Piparra - Brasas & Vinos, ubicado en El Puerto. Cuenta con Entorno muy agradable, con una maravilla de jardín, preciosa decoración y, cómo no, excelente comida bien servida. Piparra no es el único de la provincia gaditana, ya que entre los 10 mejores de España, ocupa el décimo puesto Las Dunas Beach, de Rota. Su ubicación exacta es en la calle Río Guadalquivir, en un enclave envidiable con vistas espectaculares.

Las Dunas Beach, en Rota.

Pincha aquí para ver el ranking completo.

Mejores chiringuitos de la costa noroeste

Recientemente, otro chiringuito de la costa noroeste de la provincia de Cádiz también era incluido entre los 25 mejores de toda España: el Saam Club de Mar, la playa del Niño Oro de Chipiona. En este caso, la Revista Tapas fue la responsable de realizar la selección. “En plena costa de la Grajuela se encuentra este chiringuito que puede presumir de ofrecer unas impresionantes vistas que lo convierten en el lugar ideal para disfrutar y sentir la magia del verano. Con el batir de las olas como banda sonora, nada como acompañarlo de su cocina de kilómetro 0: croquetas de puchero, risotto de setas y lagartito con velo de panceta, lubina de estero de Trebujena, tomates de autocultivo con pulpo o spaghetti con pesto rosso y chicharrón de Cádiz”, afirmaba Tapas del chiringuito chipionero.