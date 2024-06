Este mágico chiringuito de Chipiona, uno de los mejores de toda España

Cada año, la prestigiosa revista Tapas recorre el litoral español para conocer a fondo los chiringuitos que salpican sus costas. Tienen en cuenta las posibilidades que ofrecen de disfrutar de una velada gastronómica, con el mejor producto, los mejores profesionales y el ambiente adecuado. En función a la experiencia que proporcionan en estos aspectos confeccionan la lista con los mejores chiringuitos de toda España.

Esta temporada 2024, lamentablemente, la presencia de este tipo de establecimientos en la lista ha disminuido. En 2023, el famoso Tumbao, de Tarifa; Dido, en El Palmar; y La Jaima Meccarola, en Caños de Meca formaban parte de esta gran selección. Sin embargo, no aparecen en ella este verano. Por el contrario, cabe celebrar tener en la costa gaditana una nueva incroporación: Tirabuzón, en Cádiz, un establecimiento pionero que abrió sus puertas en 1982.

De este chiringuito ubicado en la playa Santa María de la capital, la publicación Tapas destaca lo siguiente. “Cuatro décadas más tarde, sigue siendo abanderado de las claves del buen chiringuito: ambiente, ubicación, coctelería y cocina con sabor gaditano y algún toque fusión. Las tortillitas de camarones, sus ortiguillas con wakame y la ensaladilla con carpaccio de gambón, son imprescindibles”.

Chiringuito La Luna, en Zahara de los Atunes.

En la lista de los mejores chiringuitos de toda España algunos ya no están, otros se incorporan como Tirabuzón y otros se mantienen. Es el caso de La Luna, en Zahara de los Atunes, número uno en los Best Tapas Chiringuito 2023 y no es en vano. “El ambiente y el servicio no pueden ser mejores y por si fuera poco, cuidan al máximo la gastronomía, con sus pescados de la bahía, el atún del almadraba y los arroces. Además, con la puesta de sol, programan actuaciones en directo de flamenco o pop y su escena musical, muta más tarde al ritmo dance de sus Dj residentes. Como se dice en esta tierra, esto es gloria bendita”, alaban en el listado.

Saam Club de Mar, en Chipiona, uno de los mejores de España, según la revista Tapas.

Otro de los mejores chiringuitos de la provincia que repite en la lista es Saam Club de Mar, que se encuentra en la playa del Niño Oro de Chipiona. Este año Tapas destaca de este mágico establecimiento, entre otras delicias, “la fideuà de gambas y chocos y la puesta de sol en plena desembocadura del Guadalquivir, con Doñana a tus espaldas, son opciones por las que siempre hay que volver a este beach club”, así como el buen acceso a la playa de La Grajuela.