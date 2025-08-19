Dime quién eres y te diré qué playa de Rota es ideal para ti

Cartel de Rota en la entrada a la playa de La Costilla.

A la villa de Rota no le falta un perejil. Es el lugar ideal para los amantes de la historia y la arquitectura pues ha sido un lugar de paso de distintas culturas y civilizaciones. En el centro histórico paseas entre antiguos arcos y estrechas calles de casas blancas conforman el trazado urbano de este hermoso caserío de bellas plazas y pintorescos rincones, no en vano fue declarada Conjunto Histórico. En lo gastronómico, Rota presume de productos de calidad locales. La huerta mayeta tiene un enorme valor, allí se elabora el vino tintilla de Rota, los pescados y mariscos son de primer nivel y sus restaurantes están en auge. Celebra increíbles fiestas como la de la Urta, de Interés Turístico y, para hablar de sus playas, bien merece un punto y aparte.

El municipio de Rota Rota tiene 16 kilómetros de playas, dividida en ocho playas (aunque el número total varía en función de la fuente): La Ballena, Aguadulce - Peginas, Punta Candor, Piedras Gordas - La Almadraba, Puntalillo, La Costilla, de los Galeones y El Rompidillo - El Chorrillo, seis de las cuales presumen de bandera azul. Extensos pinares y dunas que en algunos casos llegan hasta la misma playa.

Absolutamente todas resultan ideales para pasar un magnífico día de verano, pero: ¿qué responderías si te preguntan cuál es la mejor de todas ellas?

Tu playa de Rota ideal

Playa Punta Candor, en Rota. / Cádiz Turismo

Es muy usual que surja el debate o alguien se atreva a defender el liderazgo de una sobre las demás. De modo que le hemos preguntado a Chat GPT cuál es la mejor y, haciendo honor a la Inteligencia Artificial, su respuesta ha sido muy perspicaz, ya que sugiere una playa u otra en función del tipo de experiencia que desees vivir.

“Depende mucho del tipo de experiencia que busques. Aquí te resumo las destacadas.

1. Playa de la Costilla: Ideal para familias y comodidad: ubicada junto al casco histórico, es la playa más popular y completa, con todos los servicios disponibles: duchas, baños, chiringuitos, paseo marítimo y accesibilidad Calidad y reconocimiento: Bandera Azul, fina arena dorada, aguas tranquilas y la posibilidad de actividades acuáticas. Muy concurrida: su centralidad y facilidades la hacen muy visitada, especialmente en verano.

2. Playa Punta Candor. Entorno natural y serenidad: rodeada de pinares y dunas, destaca por su belleza salvaje. Ofrece pasarelas, servicios y hasta zona nudista. Tranquilidad con comodidades: es perfecta para quienes quieren desconectar sin renunciar a ciertos servicios.

3. Costa Ballena (Playa de la Ballena). Amplia y sostenible: con 2–4 km de longitud, arena dorada y rodeada de un entorno cuidado. Bandera Azul y muchos servicios (chiringuitos, escuela de vela, zonas ajardinadas). Perfecta para grupos y familias: ideal si buscas espacio, naturaleza y comodidades en un mismo lugar

4. El Rompidillo – El Chorrillo. Aguas tranquilas y entorno urbano: cuna perfecta para familias con niños o quienes prefieren cercanía al casco urbano con menos oleaje. Ambiente deportivo: especialmente El Chorrillo atrae a surfistas, windsurfistas y amantes de deportes acuáticos.

Atracción acuática en la plata de Costa Ballena, Rota. / @MLUISAPARRA

5. Playa de los Galeones. Pequeña y tranquila: solo unos 486 m, es muy valorada por los locales por su serenidad y entorno urbano￼. Accesibilidad y vistas: dispone de paseo marítimo, buena accesibilidad, y suele estar menos concurrida.

6. Puntalillo y Los Corrales. Más naturaleza y menos multitudes. Puntalillo: playa salvaje con dunas, ideal para surf, kitesurf y deportes de playa. Los Corrales: entorno encantador, paseos por pinares y ambiente tranquilo. Recomendable en pleamar”.

Orilla de la playa Puntalillo, en Rota. / @MLUISAPARRA

Ranking de la mejor playa de Rota

Al margen de todo lo anterior, insistimos y pedimos a Chat GPT que elabore un ranking y el resultado fue el siguiente.