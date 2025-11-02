Disfruta de un mes de noviembre único en Jerez o muy cerca con la superluna llena ‘de los castores’ y otros fenómenos estelares

El municipio de Jerez goza de una ubicación privilegiada por muchos motivos. Cuenta, también, con unas características que permiten ser el escenario y el mejor observatorio para disfrutar del firmamento y de los diferentes fenómenos que éste nos brinda. El mes de noviembre el cielo ofrece espectáculos dignos de admirar. Y no es sólo uno, tampoco son dos. Hasta 10 eventos podrán disfrutarse desde la tierra y, concretamente, desde el suelo de Jerez. Uno de ellos es la superluna ‘de los castores’.

Qué es la superluna de los castores

Este curioso nombre procede de las tradiciones estacionales, cuando los castores fortifican sus presas para el invierno y, antaño, los cazadores buscaban sus pieles más gruesas.

El mejor momento para ver la luna llena de noviembre

Esta luna llena de noviembre alcanzará su máximo brillo el 5 de noviembre. Sin embargo, en apariencia se observará llena las noches del 4 y 5 de noviembre. Tiene lugar cuando la luna llena coincide con el perigeo de la luna, el punto de su órbita en el que está más cerca de la Tierra. Como resultado, parecerá ligeramente más grande y brillante que una luna llena típica. Este evento es sin duda alguna especial, ya que, será la luna llena más grande del año 2025.

Alcanzará su plenitud el 5 de noviembre a las 14:19 horas, según los cálculos realizados por el Instituto Geográfico Nacional.

Este es el momento en el que la Luna se verá más grande y luminosa. No obstante, las mejores condiciones para observar la superluna de noviembre se darán en torno de las 18:00 horas del día 5 de noviembre. Pero, ojo, se podrá observar la superluna prácticamente llena desde el 4 de noviembre hasta el 6 o 7 de noviembre.

Dónde ver la superluna en Jerez

Los mejores lugares para observar la superluna de noviembre son aquellos espacios con buena visibilidad al este al atardecer y al oeste al amanecer, sin contaminación lumínica.

Quienes deseen deleitarse con la superluna ‘de los castores’ en Jerez de forma óptima deben alejarse del casco urbano o de zonas con iluminación artificial. Para disfrutar de las perseidas plenamente lo ideal es hacerlo desde cualquier zona de los alrededores de los núcleos poblacionales del municipio jerezano, en espacios elevados, abiertos y oscuros, sin obstáculos visuales que obstaculicen visualizar el cielo.

Muy cerca de Jerez también hay lugares idóneos como en el entorno de El Puerto, en la Ruta de las Viñas o la zona de las Lagunas Salada. Una ubicación excepcional puede ser el Pinar de La Algaida en Sanlúcar de Barrameda. El Parque Natural de Los Toruños se erige como una opción acertadísima, puesto que, permanece abierto.

Otros eventos astronómicos del mes de noviembre