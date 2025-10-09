¿Qué es el bocadillo de 'cachitos'?: los mejores lugares donde comerlo en Chipiona

Chipiona, cuna del moscatel y del turismo de costa, es también la patria chica de un bocadillo que se ha ganado un lugar en el corazón de los gaditanos: el bocadillo de cachitos. Nació casi por casualidad, de los restos de chacina que sobraban en las tabernas, pero hoy es un desayuno sagrado que se sirve en los bares más populares del pueblo.

El origen del bocadillo de cachitos fue improvisado

El bocadillo de cachitos tiene nombre propio en Chipiona. Su historia se remonta a los años sesenta, cuando Antonio Martín Bernal, fundador del actual Restaurante El Gato, comenzó a preparar un bocadillo improvisado con los restos de chacina que se acumulaban en su cocina. Antonio aprovechaba los "rabitos" o recortes de jamón, chorizo y lomo, los mezclaba y los servía con pan blanco fresco.

El éxito fue inmediato. Los trabajadores del puerto y los clientes habituales empezaron a pedir "el bocadillo de los cachitos", y así nació una receta que pronto se extendió por todo Chipiona. Con el tiempo, el pan comenzó a tostarse ligeramente y las chacinas se calentaban en una sartén especial (la famosa carmela) para que soltaran su grasa y aromatizaran el pan. El resultado era un bocado caliente, jugoso y lleno de sabor, perfecto para arrancar el día. Lo que empezó como una solución de aprovechamiento se convirtió en una seña de identidad.

Qué lleva el auténtico bocadillo de cachitos

El bocadillo de cachitos no necesita secretos: solo buen producto y el punto justo de calor. La versión original de El Gato incluye hasta siete chacinas diferentes: jamón ibérico, caña de lomo, chorizo, salchichón, panceta, morcilla y butifarra. Todo se corta en pequeños trozos y se calienta en la carmela junto al pan tipo viena, suministrado desde hace décadas por la panadería local La Encarnación.

El bocadillo de cachitos se ha convertido en un símbolo de la esencia chipionera / M.G.

El toque maestro está en el tostado: el pan debe dorarse ligeramente sin romperse, mientras las chacinas "sudan" al calor, impregnando la miga de su grasa natural. No debe quedar empapado, sino jugoso y aromático. Algunos bares han añadido queso fundido, creando el popular 'cachitos con queso', pero la receta tradicional sigue siendo la preferida de los chipioneros más puristas.

Se sirve al momento, recién hecho, normalmente en formato de media barra o barra entera. Es un desayuno contundente, ideal para acompañar con un café con leche o un zumo natural. En verano, no falta quien lo disfruta al borde del mar, viendo amanecer sobre la playa de Regla.

Dónde comer los mejores bocadillos de cachitos de Chipiona

Obviamente, para probar el auténtico bocadillo de cachitos en Chipiona se recomienda comenzar por El Gato, un clásico del municipio donde la receta se mantiene fiel a la tradición. Pero si algo caracteriza a la gastronomía chipionera es que las buenas ideas se comparten, y el cachito ha traspasado las paredes del restaurante que lo vio nacer.

Hoy, varios locales de la localidad han hecho suya la receta, añadiendo pequeños matices personales sin perder la esencia del original.

Uno de ellos es El Anexo, situado en la Avenida de Sevilla, donde la tostada de cachitos se ha convertido en una de las más recomendadas por los propios vecinos. Aquí el pan se sirve crujiente, con una capa generosa de trocitos de jamón serrano de primera calidad, pasados brevemente por la sartén para que suelten su aroma y queden ligeramente dorados. El resultado es una tostada sencilla pero deliciosa, que demuestra que el secreto sigue estando en la calidad del producto y en el punto justo de calor.

Otro punto de referencia es el bar Los Gallos, en la Avenida de la Hispanidad, conocido por el ambiente familiar y sus desayunos contundentes. Su "tostá de cachitos" se ha ganado una clientela fiel que la considera una de las mejores de Chipiona. La combinación de jamón serrano bien curado, pan caliente y un ligero toque de aceite de oliva convierte este desayuno en un auténtico placer. En Los Gallos, además, el servicio rápido y el ambiente local hacen que cada visita se sienta como un regreso a la Chipiona de siempre, la que conserva sus sabores de toda la vida.

Los Gallos también se ha sumado a la moda de la tostada de cachitos / M.G.

Así que si visitas Chipiona, no te vayas sin probarlo. Pide un cachito recién hecho, siéntate al sol y disfruta de uno de los bocadillos más auténticos de Andalucía. Porque aquí, entre el pan y la chacina, se esconde la esencia de todo un pueblo.