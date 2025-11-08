Este encantador pueblo de Cádiz rinde pleitesía a 𝐋𝐨𝐥𝐚 𝐅𝐥𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐲 𝐏𝐚𝐜𝐨 𝐝𝐞 𝐋𝐮𝐜𝐢́𝐚 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐬𝐞𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐜𝐨

A treinta y tres kilómetros de Jerez, la cuna del cante por peteneras se prepara para celebrar por todo lo alto lo jondo. El domingo 16 de noviembre, la cuna de la petenera, Paterna de Rivera, se convertirá en el epicentro del arte jondo. Con motivo del Día Internacional del Flamenco, el Paseo del Flamenco acogerá una jornada memorable. Celebrará con diferentes actos un homenaje de leyenda a María Dolores Flores Ruiz, (1923, Jerez- 1995 Madrid) la gran Lola Flores y a Francisco Gustavo Sánchez Gómez, más conocido como Paco de Lucía (1947, Algeciras- 2014, Playa del Carmen en México).

Programa de Actos

A las 12:00 horas se procederá al descubrimiento de baldosas en honor a los dos grandes mitos del flamenco. En un acto cargado de emoción, se rendirá homenaje a dos de las figuras más grandes e influyentes de la historia del flamenco y la cultura española, a Paco de Lucía y a La Faraona, Lola Flores.

Cartel del homenaje que rendirá Paterna de Rivera a Lola Flores y a Paco de Lucía el Día Internacional del Flamenco.

Posteriormente, a las 16:00 horas está prevista una actuación flamenca de auténtico lujo. Para cerrar la jornada, contarán con el arte en directo de 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐉𝐨𝐬𝐞́ 𝐍𝐢𝐞𝐭𝐨, flamante ganador del último Concurso Internacional de Cante por Peteneras y 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐧𝐚 𝐆𝐚𝐫𝐜𝐢́𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐳𝐚𝐧𝐨 "𝐑𝐞𝐠𝐢𝐧𝐚".

La encargada de presentar el acto será la paternera 𝐂𝐞𝐥𝐢𝐚 𝐕𝐚́𝐳𝐪𝐮𝐞𝐳.

desde la organización invitan a no perderse esta cita con la historia, el cante, el toque y el duende andaluz.

Paterna de Rivera y el Flamenco

El pueblo gaditano de Paterna de Rivera es conocido por haber sido la cuna del cante por peteneras, que recibe el nombre de la cantaora que lo creó, Dolores La Petenera. Fue una mítica cantante de mitad del XIX, una mujer que revolucionó el flamenco en la provincia de Cádiz. Su pueblo le dedica un monumento realizado por Jesús Cuesta Arana en 1982, situado en la plaza de la Petenera. Además, acoge el Concurso Nacional de Cante por Peteneras.