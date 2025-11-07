Déjate atrapar por La Tentación: este obrador es “la guinda del pastel de un día espectacular en Sanlúcar”

Regina y David en el interior de la pastelería La Tentación, en Sanlúcar.

Trabajaba en una pastelería en su tierra, Granada, y decidió emprender junto a su pareja, de Chipiona, un negocio propio en Sanlúcar. Así comenzaba un nuevo capítulo en la historia de David Conesa y Regina Paredes. Tras una gran hazaña burocrática La Tentación abrió sus puertas en la calle Pérez Galdós a principios del pasado mes de junio. “Es, más bien, una pastelería fina. También trabajamos bollería, aunque de forma selecta y artesanal, no industrial”, explican.

Resulta imposible no quedar atrapado por La Tentación, donde esta pareja elabora con mimo y dedicación cada bocado que te llevas a la boca en su obrador gourmet. Esa es la clave de su éxito: “Trabajamos con materias primas de primera calidad. Todo lo hacemos nosotros dos, cada pastel es único porque están preparados uno a uno”, cuenta el pastelero granadino.

En esta joven pastelería sanluqueña encontarrás ediciones limitadas de piononos elaborados con la receta tradicional de Granada, tocino de cielo, napolitanas rellenas de chocolate italiano, danesas de crema pastelera con vainilla de Madagascar y frutos rojos bollocao relleno de chocolate con avellanas, palmera de chocolate belga, negrito con nata trufada y toque de frutos rojos en su interior, mini tarta de fresa elaborada con nata fresca, bizcocho y fresas naturales... La mousse de mango y coco con interior de bizcocho y el croissant son dos de los más demandados.

Piononos elaborados con la receta tradicinal granadina, de La Tentación, en Sanlúcar.

La frescura de sus pasteles se puede visualizar, ya que, el expositor va quedando desierto a lo largo de la jornada. “Abastecemos las vitrinas diario. Los sábados y domingos vienen más clientes por los pasteles, algunos de Sevilla. Estamos teniendo mucho tiro y somos sólo cuatro manos. También nos hemos adaptado a Sanlúcar y hacemos bollería, hojaldres. Vienen clientes desde Sevilla, estamos teniendo tiro, pero sólo somos cuatro manos”.

Croissant del obrador gourmet La Tentación, en Sanlúcar.

Navidades Dulces en La Tentación

David y Regina se preparan para dar lo mejor de su talento repostero y pastelero en una de las épocas más especiales del año: las fiestas navideñas. Elaborarán mantecados, polvorones, rosquillas de anís, bombones y surtidos de mini pasteles (tocinos de cielo, piononos, mousse de mango, conos de chocolate con nata).

Además, la dividirán en tres etapas. De cara a la Nochebuena preparan troncos de Navidad de mousse de chocolate con crema tostada, o bien, de chocolate blanco con núcleo de fresa. Para la noche de Fin de Año realizarán una original tarta con forma de reloj. Y ya en Reyes, La Tentación preparará roscones solo con cuatro rellenos (nata, crema, trufa y crema de chocolate). “Se le puede añadir otro topping, es opcional, pero nosotros queremos potenciar lo artesanal y tradicional que se está perdiendo y la gente lo está volviendo a valorar”, inciden los jóvenes emprendedores.

*Todos los pedidos navideños se realizarán previo encargo.

Horario de La Tentación, en Sanlúcar

De martes a domingo, de 11:00 a las 14:00 horas y de 16:30 a las 20:00 horas.

Lunes descanso.